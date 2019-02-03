【兒樂事】5大拜年禮儀 個個讚你乖

過幾天就是豬年的大年初一喇！新年期間，大家都會總動員到長輩及親友家拜年，向長輩問候、送禮，都是表達心意的時刻，而長輩派利是，則是他們給予後輩的祝福，所以新年亦是小朋友學習社交禮儀的大好機會，不妨留意以下5招拜年禮儀，齊齊學做豬年好孩子。





Q1.「孩子內向怕醜，有些親戚朋友平時較少見面，擔心他會鬧情緒，或者全程只躲在父母背後，點算好？」

對策：首先家長應向孩子預告一下活動行程，如去那處拜年、將會見到那些親戚朋友等。為了練習適當的稱謂，不妨向孩子展示親戚朋友的相片。事前不妨在家輕鬆綵排一下，讓孩子掌握拜訪情況、恭賀手勢及說話等。



Q2.「孩子最開心當然是收利是，但又不想他見到任何人也講恭喜發財，應怎麼辦？」

對策：家長應向孩子解釋利是的意義——含有「長輩給後輩祝福」的訴息，亦要講解相關的禮儀，如要說「多謝」、不可馬上拆利是等。收到利是後，可立即交給家長保管，如孩子已屆高小階段，回家後可齊齊商議幾時拆利是、利是的用途等。



Q3.「孩子好為食，全盒放滿五花八門的糖果，擔心他受不到誘惑，豪不客氣地大吃特吃！」

對策：家長事前要叮囑孩子，當主人家遞上全盒時，一定要表現得有節制，不可太貪心，先取一粒糖果或零食。如果之後想多取，應先問准父母。家長亦可為孩子準備一些糖果或零食，滿足他們的口福，從而減低全盒的吸引力。



Q4.「大人有大人敍舊說笑，如果現場無其他同齡孩子，孩子豈不是很悶？就算有其他小朋友，也擔心爭玩具的情況。」

對策：家長最好帶備一些孩子喜歡的玩具、圖書、顏色筆等，讓他投入在自己喜歡的活動中，避免因為無事可做而搗蛋。如拜訪的家庭亦有孩子，為免出現搶玩具的尷尬場面，家長事前要叮嚀孩子想玩玩具前，必須先得到對方的同意。如果有親友帶同小朋友作客，家長可事前跟孩子溝通，既然家有不少玩具，到時可分享一些給其他小朋友，一齊玩相信更開心。



Q5.「事前做妥準備，到了開門拜訪的哪一刻，又要注意甚麼？」

對策：拜訪親友時，到達其屋企附近，跟孩子提醒之後的流程。如果你是主人家，臨開門前也應如此做。拜訪期間，每當孩子做對一件事情，家長記得給予讚賞。如果孩子表現未如理想，切忌當面指摘，但要鼓勵孩子多作嘗試，讓他有信心做得更好。

