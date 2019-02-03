名牌利是封大檢閱：珠寶鐘錶篇

昨日介紹時裝品牌利是封，今日則為大家介紹珠寶鐘錶品牌的利是封設計。時裝品牌設計較為花巧大膽，而相對珠寶鐘錶品牌多走優雅高貴路線，飾以傳統中式圖案或是代表品牌的特色圖案等。矚目設計有BVLGARI利是封套裝，設計如小型中式抽屜一樣，並內有鉛筆及紙條裝飾。最有創意及最深得鐘錶人士讚賞是Chopard，利是封附有一個「捕夢網」吊飾，除驅走惡夢外亦同時鼓勵大家要追逐夢想。另一大受好評是Cartier紅色配金色雙層式利是封，立體通花設計中間飾以標誌性的美洲豹圖案，極盡奢華。Audemars Piguet利是封採用屏風式設計，打開後4款利是封拼湊出品牌故鄉Le Brassus的美景。Tiffany & Co.以往的利是封採用Tiffany Blue顏色，大家可能有所顧忌，所以品牌今年改用傳統大紅色調再印上Paper Flowers圖案。Panerai利是封以鯉魚同標誌性錶盤圖案作設計，後面印有時時有餘，設計甚有心思。