三界五行：淨化心靈靠自己

俗語說：「年廿八洗邋遢」，家居的廳房門窗，廚房廁所，裏裏外外都打掃乾淨了，還有一個比這些都重要的地方，就是我們的心靈。心靈的淨化，必須靠自己，也只能靠自己。



再過兩天就是立春，我們分享一首唐詩，作者是盧仝，有一年，立春剛剛逢人日，盧仝想到春天為萬物帶來新契機，想到作為萬物之靈——人，也應該在這個時刻好好反省，洗滌靈魂，在新的一年，有新的生命，新的風貌。



《人日立春》盧仝——「春度春歸無限春，今朝方始覺成人。從今克己應猶及，顏與梅花俱自新。」



意思是說，春來春去春復春，春無限，逝去的日子，都隨春天老去，才醒覺，自己成人了。從今天開始，修身克己，還算來得及，讓我與梅花一樣，以新的精神面貌，迎接新的一年。



為了大除夕、年初一、年初二的祭祀，很多善信都齋戒沐浴，以表虔誠。但是在齋戒沐浴前，也應該好好檢討過去一年的所作所為，查找不足，拿出改善的決心。齋戒是清潔腸胃，沐浴是清潔體膚，靜思反省是清潔心靈。齋口不如齋心，修身不如修心。這樣，在稟神、祈禱，以及拜年、祝福，講的才是真心話。一個人是否真心實意？是否有誠意？天知，神明知，自己知，對方也知。



方向宇