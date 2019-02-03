【Food Stop】拜年送水果　送乜點揀至得體

尋日搵咗海味店創辦人李震熊先生教大家點揀海味，今日唔差在教埋大家點揀靚水果，等拜年嗰陣畀親友留個好印象。想買靚的賀年生果首選去油麻地果欄搵我嘅閨蜜韓太，佢係其中一個果欄店舖負責人，揀水果自然有一手。她指農曆新年講意頭，一些橙、紅和金黃色澤的水果，大紅大紫又黃金滿屋意頭十足。當中又以日本水果質素最有保證，今年她就推介幾款日本產時令靚水果，各位可以隨自己喜好選購。



柑，寓意黃「金」滿屋，來自佐賀的津の輝，橙紅色外皮，皮薄多汁，每個約重200克，果肉分明而口感結實，由現時至2月尾最甜。另一款來自大分的天草橙，甜度高達12至13度，拿上手感覺結實脹卜卜，代表夠新鮮和有豐富水分，甜得來又有柑味。



重達1.5公升至2.5公斤的熊本晚白柚，淺黃色調配合巨型體積，遠看好像坐擁一座金山，超級好意頭。先看果椗，帶青黃色表示剛摘下來不久，夠晒新鮮。香氣濃郁而口感清新，入口不會太甜，帶淡淡酸味，韓太話揀時最緊要揀一些夠墜手重身的，一般可存放約2至3星期，買回來後不妨擺放數天才吃，香氣更濃，過年食得飽飽滯滯時不妨吃一片，消滯解膩。至於柚皮亦可用作烹調，一柚兩食。



當造又紅噹噹的士多啤梨，推介由現時至5月時令的香川縣「讚岐姬」，很多人以為士多啤梨要深紅色才夠甜，韓太話其實並不一定。「甜唔甜其實看品種，好像這款讚岐姬，外皮淺紅但甜度達12度或以上。」要留意是，士多啤梨外皮較軟，最多只能擺放1星期左右，買了應盡快食用。



梨和「利」同音，手掌大的岡山愛宕梨代表「大利」，名副其實「大利新一年」。肉質爽脆而清甜，可以揀選一些外皮偏啡紅，底部扁平而厚身，這樣果肉才最豐厚，清洗乾淨就可以連皮食。



最後，韓太指日本人很喜歡送禮，故水果商對禮盒設計亦特別講究，放在盒內的水果均會經精挑細選，每一個品質都較散買零售的更好，大家如果想送禮，不妨考慮原盒選購。