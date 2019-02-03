Hot Toys銃夢　全身Show畀你睇！

農曆新年檔期，例牌有大量賀歲片上畫，若唔想畀柴娃娃無厘頭爛片污染視覺，今年仲有套《銃夢︰戰鬥天使》提升大家入場意欲。電影由名導占士金馬倫監製兼編劇，本身已經是信心保證，有傳口碑同視覺效果仲拍得住《阿凡達》，叫人未睇已經期待萬分！本地玩具廠Hot Toys向來愛向Sci-Fi作品致敬，全新1:6人偶正是戲中女主角艾莉達 （Alita） ，並劇透式將佢衫下全身暴露於玩家眼前，唔買都要放大來欣賞！



人偶按照電影中女主角的身形比例打造，約高27cm，並具有30多個可動關節，可擺出如軟骨功般的複雜動作。骨架四肢纖幼，表面帶有肌肉線條及機械結構，並透過塗裝呈現深淺不一的光啞金屬效果，同時胸口位置備有隱藏式活門，可揭開放入人造心臟，整體還原度高又富有設計心思。



頭雕由韓國藝術總監JC. Hong聯同頭雕師So young Lee及塗裝師E-Lee打造，輪廓五官具CG神髓，一雙招牌大眼睛更內置了專利可動眼球系統，可按需要改變視角，無論影相或擺甫士都別具靈氣。美中不足是初辦中的植髮不再復見，如今改用軟膠頭，好處是容易打理，但就降低了神似度，難以兩全其美。



Alita並非無衫着，隨人偶附有一件人造皮黑色緊身衣及一對中筒靴，前者富有彈性，唔怕爆衫。配件方面，只有一把刻有紋理細節的大馬士革刀、多對造型手掌腳掌，以及有一個「似曾相識」的仿城市廢墟情景地台，數量講真不算多。



以上人偶即日起接受顧客預訂，預計2019年第4季至2020年第1季派貨。