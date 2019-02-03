靈感煮意：【純素無添加糖】椰香雪耳紅棗糕

明天是年三十晚，大家預備好團年飯的菜單了沒？基於「食物等同愛和照顧」的想法，我突然記起︰外面都忙着教蒸糕和油炸零食，誰去照顧不能吃添加糖或茹素的家人？於是，我便寫了今集的「椰香雪耳紅棗糕」食譜，讓讀者們做給家裏的老人家吃。立即上東網生活收看《靈感煮意》，用料很簡單的，今晚做了，初一就可以吃啦！



材料（4人份，半磅麵包盤︰7 x 16 x 5.5厘米）

雪耳 7克

水，浸雪耳用 1碗

水，煮雪耳用 600克

椰漿 300克

大菜粉 2 1/2茶匙

紅棗 65克（約30粒）

椰棗 65克（約10粒）

水，煮棗用 500克（包括雪耳水）

大菜粉 2 1/2茶匙



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk