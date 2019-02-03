靈感煮意：【純素無添加糖】椰香雪耳紅棗糕
2019年02月03日 16:00
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椰香雪耳紅棗糕（作者提供）
明天是年三十晚，大家預備好團年飯的菜單了沒？基於「食物等同愛和照顧」的想法，我突然記起︰外面都忙着教蒸糕和油炸零食，誰去照顧不能吃添加糖或茹素的家人？於是，我便寫了今集的「椰香雪耳紅棗糕」食譜，讓讀者們做給家裏的老人家吃。立即上東網生活收看《靈感煮意》，用料很簡單的，今晚做了，初一就可以吃啦！
材料（4人份，半磅麵包盤︰7 x 16 x 5.5厘米）
雪耳 7克
水，浸雪耳用 1碗
水，煮雪耳用 600克
椰漿 300克
大菜粉 2 1/2茶匙
紅棗 65克（約30粒）
椰棗 65克（約10粒）
水，煮棗用 500克（包括雪耳水）
大菜粉 2 1/2茶匙
周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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