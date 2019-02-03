健康不油膩　黃金芋絲糕﻿

新年糕點美味可口，但大多高卡高脂又油膩，想吃得健康，不妨就跟本地人氣焙烘烹飪導師Rachel Yau學做不油不膩版本的黃金芋絲糕。同是食譜及專欄作家的Rachel指，芋頭糕一般做法會加油令其口感較為香軟，煎時亦會起油鑊令其表面更為香脆，加上臘味的分量亦比較重手，無形中吸收更多油分，同時亦會令口感稍嫌膩口。Rachel這次分享的食譜，則以芋絲混合小量臘味取其適量的油分及鹹香，即使不多加調味，吃起來滋味不油膩。



材料（2底分量）：

芋頭 600克

唐芹粒 38克

蝦米 38克

臘腸 38克

臘肉 38克

木薯粉 19克

沾米粉 19克

生粉 19克

鹽 5.6克

雞粉 5克

沙糖 16克

胡椒粉 少許

五香粉 少許

油 少許

清水 114克



做法：

1. 芋頭去皮切成幼絲，放入大碗中加少許鹽、雞粉、沙糖、胡椒粉及五香粉撈勻。

2. 蝦米洗淨浸軟，切成幼粒。臘腸、臘肉洗淨後蒸軟至軟身切成粒，汆水備用。

3. 起油鑊炒香臘腸、臘肉及蝦米，加入芋絲中拌勻，再依次加入木薯粉、沾米粉、生粉、唐芹粒及清水撈勻成芋絲漿。

4. 將芋絲漿倒入蒸模中壓平，鋪上保鮮紙隔水蒸15分鐘，待涼後加入雪櫃雪至硬身，吃前切塊煎至兩邊金黃色即成。