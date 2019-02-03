本日日本：西鐵「廚房」觀光列車現真身

不少旅客都喜歡坐觀光列車，可以欣賞車窗風景之餘，車身也有充滿特色的設計，無論是否鐵道迷都能樂在其中。而西日本鐵道（西鐵）於3月23日起有全新的觀光列車THE RAIL KITCHEN CHIKUGO登場，而該列車的真身日前亦正式曝光！



話說西鐵先後於2014年及2015年，分別推出太宰府觀光列車「旅人-Tabito-」及柳川觀光列車「水都-Suito-」，兩者都是由特急8000型電車裝飾而成，而這輛THE RAIL KITCHEN CHIKUGO則可算是西鐵首架大動作的觀光列車——以行走天神大牟田線的6050型電車改造，列車由3個車廂構成，一共有52席，顧名思義列車賣點是廚房（Kitchetn），其2號車廂也真的有一個以窯爐為中心的大型廚房，為乘客帶來熱辣辣的薄餅作主菜，而前菜則以沿線的當造食材來炮製，絕對夠晒滋味。至於座席車卡也很有心思，使用八女市的竹編成天花裝飾，及採用了逾480年歷史的老字號大川家具出品，並特設大張餐桌的坐席，照顧到一家大細出遊的乘客。



列車逢周六日及假期行駛，路段為天神大牟田線的西鐵福岡（天神）站至大牟田站之間，分為提供午餐（西鐵福岡站出發）及晚餐（大牟田站出發）的班次，車程約2小時30分，差不多是特急列車2倍時間。6月1日起，更有西鐵福岡（天神）站至大宰府站之間的早午餐（Brunch）班次。車費每位8,640日圓。



網址：https://www.railkitchen.jp/