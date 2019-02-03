愉假親征：泰國佛統府　佛塔祈福

作為泰國最古老城市的佛統府，早於公元6世紀的陀羅缽地王國（Dvaravati）時代已開始繁榮，而相傳公元前3世紀，當地已有佛僧前來傳揚佛教。而位於作為皇室寺院之一的佛統大塔寺（Wat Phra Pathom Chedi）內的佛統大塔，興建時間眾說紛紜，一般相信於公元前3世紀由印度阿育王所興建，之後經歷多次破壞與重建，現時高達120.45米、直徑達65米的佛塔，是由泰王拉瑪四世（Rama IV）下令擴建，並保留着1870年竣工後的模樣！只見佛塔真的宏偉非常，而塔面經陽光照射，散發着黃金色的光芒。而導遊說塔面鋪上清朝進口橙金色瓷磚的主塔內殿供有佛祖的舍利子，但每年只開放一次予公眾入內朝拜，其餘時間只有外殿的金色立佛及偏殿的巨型臥佛對外開放。(門票：外國遊客每位THB60，約HK$14)



泰國人拜佛有自己的一套方式，來到佛統大塔寺，一般會先在主殿前的樓梯隨緣（參考價約THB20，約HK$5）請一份供品，再跪在立佛前許願，若想祈求身體健康，亦可另購金箔，相傳按相應身體部位貼於立佛兩旁的小金佛上，例如腰痠背痛的話可貼於小金佛的後腰位置，按此推論，想擁有金剛腿的話，應該要貼在小金佛的小腿上吧？



Wat Phra Pathom Chedi

地址：Amphoe Mueang, Nakhon Pathom

開放時間：7:00am~8:00pm