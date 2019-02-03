X-mini Liberty　4g超輕分拆通話

X-mini出開藍牙喇叭，但原來研製真無線耳機也有一手，首款真無線耳機Liberty，每邊重量只有4g，佩戴起來輕如無物，雖然機仔細細，但採用了更慳電、更穩定的藍牙5.0規格，並內置陶瓷天線，大幅加強接收的穩定性，更可連續播放3.5小時，配合充電盒更有長達14小時的總播放時數，考慮到用家日常使用需要，耳機已通過IPX4防水濺測試，一般落雨、流汗都不會損壞。



除了播歌外，亦加附了通話功能，設有「DualPod」及「SinglePod」兩個通話模式，前者可以立體聲通話，帶來更出色的聆聽效果，而在「SinglePod」模式下，隨便拿起其中一邊耳機都可作通話用途，在駕車、行街時就大派用場。



Liberty更將操作系統盡量簡化，只要完成首次連線設定，以後只要把耳機由充電盒取出，耳機就會自動開機及連接手機，更有人聲提示連接狀態及左右聲道，免卻一切設計煩惱，操作方面，每邊耳機都只有一個主按鈕，負責播放/停播/跳播/接電話，其他功能就交由手機負責，讓整體操作更簡單易用。此外，使用了石墨塗層單元，讓震膜更強韌，發出結實的音效。