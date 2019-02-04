香港估估吓：年三十晚必到！

年三十晚，食完團年飯當然要去行花市，講到本港最具規模、歷史最悠久的年宵市場，維多利亞公園的花市，絕對不得不提。



據講本港早年並沒有特定的花市，每逢農曆新年前夕，便會有小販聚集出售鮮花、糖果瓜子、雜貨等，其中當時為新填海地區的擺花街，可算是小販最密集、最熱鬧的「花市」之一。日本佔領香港期間，本港的年宵市場停止運作，直至重光後，才再次出現。由於當時政府開始發小販牌照，故在告士打道提供攤位讓小販經營，年貨花卉外，還有熱辣辣的熟食。直至1960年代，年宵市場正式轉移至維園舉行，當局對攤位大小、內容作出限制，並安排場地配套、交通等，一改昔日年宵市場阻街、混亂的情況。



至於舉行年宵花市的維園，是港島區最大、全港第二大的公園，佔地約19公頃，於1957年10月啟用，除年宵市場外，中秋節燈會、工展會、大型集會等，都會在此舉行。公園的前身，本為銅鑼灣避風塘，二戰後，港府進行首個大型填海工程，將戰後受到破壞的建築物作為填海物料。



園內的維多利亞女王銅像，於1897年鑄造，以紀念維多利亞女王登基60周年，原放置於中環皇后像廣場，日治時期曾被日軍送到日本，準備熔化作為軍事材料，幸好日本戰敗投降，才逃過被熔的命運，並歸還港府，安放於維園內。