SIHH 2019：IWC　戰鬥格飛行

每年SIHH錶展，IWC都會以一個系列作主打，而2019年品牌就輪到最受錶迷追捧的Pilot's Watch飛行員腕錶做主角。重點設計是Spitfire系列，此系列取材自英國傳奇戰鬥機Spitfire，而新推出的款式設計，靈感則源自Mark XI的簡潔設計。所有錶款均搭載品牌自家機芯，而品牌更首度將69000型系列計時機芯整合到飛行員錶中。錶款由最基本的3針款式、計時錶款、到複雜功能的UTC世界時間及萬年曆錶款都有齊，其中萬年曆、UTC環球時間、一款計時腕錶及一款三針錶均採用近年甚流行的青銅錶殼設計。



另一焦點錶款是2007年面世的TOP GUN系列，其中追針計時腕錶是首次採用Ceratanium瓷化鈦金屬錶殼系列。這種由IWC萬國錶研發的物料就像鈦金屬一樣質輕、堅固，也像陶瓷一樣堅硬、抗刮。另一款TOP GUN計時腕錶"Mojave Desert"特別版，限量500枚，採用鐘錶界首創的沙色陶瓷錶殼，配襯同色系尼龍質料錶帶，更添軍事色彩。