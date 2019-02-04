Facebook 15歲喇！　重點大事回顧

唔經唔覺Facebook今日已經15歲，官方一如過往都有慶祝活動，Facebook用戶即日起可在他們的動態新聞上看到個人化的「Together in Friendship」影片，從而回顧友儕之間15年來的點點滴滴，叫人大唱「人生有個真正朋友的確好極！」



除了影片，Facebook也公布了過去15年的種種大事，例如2005年加入相片功能，讓用戶分享重要時刻並標註朋友 ; 2006年加入動態消息，幫助用戶知道朋友的最新近況 ; 2007年加入專頁，方便用戶把興趣結集起來; 2008年加入Facebook聊天功能，幫助用戶實時溝通 ; 2009年加入「讚」按鈕，令表示支持變得容易等等。另外，Facebook於2012年及2014年分別收購Instagram及WhatsApp，化身為全球最大的社交媒體。展望未來，Facebook將加強打擊錯誤信息和虛假賬戶，去年資訊安全團隊規模便為此擴大了3倍之多。不過小記相信，若Facebook能減少廣告，降低一些商業味道，才是用戶最樂於見到呢！

