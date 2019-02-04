貼心旅人：直航新開通　長崎市交通攻略

剛在上月19日，HK Express正式開通了香港往來日本長崎的新航線，每星期設3個直飛航班，逢星期二、四、六出發，從始香港人又多了一個周末快閃旅行好去處。如你久未踏足長崎，以下長崎交通攻略（包含小小惠貼士），或可幫到你籌劃行程。



從機場到市區

在長崎機場的1樓門外，便是巴士乘車處，站旁邊便是自動購票機，乘車處有1至5號站牌，雖然4號及5號巴士都可搭往長崎站前，但5號巴士可不停站直達（車程43分鐘），故最多旅客選搭。機場往新地巴士站或長崎站前，車費1,000日圓（約HK$72）。



路面電車

長崎市內交通，主要為路面電車，共有4條線，分別為1號線（藍色）、3號線（紅色）、4號線（黃色）及5號線（綠色）。各路線車費劃一，成人120日圓（約HK$8.6）/小童60日圓（約HK$4.3）。乘搭方法，跟香港「叮叮」電車相似，都是從後門上車，在前門下車，下車時投入車資便可。如須轉車，在轉車站（只有「新地中華街站」可轉車）下車時，先支付車資，再告訴司機轉車，領取換乘券，轉車後在目的地下車時，投入換乘券即可。



電車一日乘車券

如果是旅客，一天內可能會搭乘多次電車，如購買當地「電車一日乘車券」，下車時只要向司機出示更可，不用準備零錢，更為方便，其售價亦只500日圓（約HK$36）/小童250日圓（約HK$18），一天內可無限任搭，只要乘搭超過4次便回本。如要轉車，更無須領取換乘券，省了溝通麻煩。「電車一日乘車券」可在長崎車站內多處地方，包括綜合觀光案內所內購買，部分市內酒店亦有寄售。唯留意乘車券購買時，要蓋印使用日期，故買時要決定清楚使用日期。



長崎觀光設施折扣優惠卡

如想玩得更划算，去長崎一定要記得索取「長崎觀光設施折扣優惠卡」，它費用全免，即日起至2019年3月29日前，只要在長崎多個設施及觀光景點出示此卡，即享半價或近半價的購票優惠，景點包括長崎空中覽車、哥拉巴園、出島、長崎企鵝水族館、長崎原爆資料館及長崎歷史博物館等，單以長崎空中覽車計，成人每位可節省610日圓（約HK$44），一家人去省回不少。索取方法，是入住長崎市內48間合作飯店中任何一間時，向櫃台索取即可，但留意此卡須蓋印日期，生效僅限3天，取時要想清楚使用日子。



長崎旅遊觀光網

http://www.nagasaki-tabinet.com.tw/index.aspx



