呃Like必備　大吉大利桔仔樹

人人都想大吉大利，但大部分香港人都要面對「土地問題」，有幾多人屋企會有足夠空間擺盆桔？新年流流當然不會令你失望，今日就由網上Macaron店主理人Anita示範一款睇得又食得的馬卡龍桔仔樹，親友拜年時見到不但會派利是，還會勁派Like畀你呢！



馬卡龍材料（約35粒分量）：



糖霜、杏仁粉、沙糖 各175克

蛋白兩份 58克、70克

清水 58毫升



食用色粉 適量



柑桔朱古力醬材料：

柑桔醬、朱古力 各100克

無鹽牛油 30克



做法：

1. 將杏仁粉篩進攪拌碗，與糖霜及色粉混合。

2. 加入58克蛋白攪拌成麵糰。

3. 用廚師機以慢速發打70克蛋白。

4. 將沙糖和水加入平底鍋加熱，溫度達攝氏113度時，轉用快速發打蛋白，直至糖水溫度達攝氏116至118度便可以將兩份材料混合。

5. 把蛋白霜分成3份，用切拌方式與乾粉材料拌勻，直至呈岩漿質感。

6. 用唧袋唧馬卡龍，拍打盤底令表面變得平滑，放入焗爐以攝氏150度烘焙約12至15分鐘。

7. 製作餡料，將柑桔醬加熱至攝氏70度，倒入盛載朱古力的碗內。

8. 3分鐘後把朱古力與柑桔醬拌勻，加牛油再攪成柑桔朱古力醬。

9. 馬卡龍冷卻後唧上柑桔朱古力醬，放置24小時便可以用牙簽固定在發泡膠模上。