三界五行：順應天命　諸事大吉

由立春八字計算出來的流年運程，是大氣候、大範圍，涵蓋全世界。己亥豬年立春，在陽曆2月4日中午11時14分，即是農曆十二月三十，除夕的午時。這個立春八字是：己亥、丙寅、壬申、丙午，計算五行，有一金，一木，二水，三火，一土，五行齊全，火很旺。



2018戊戌年，全世界處於動盪，烽煙四起，勢必蔓延至火氣十足的己亥豬年。如何應對？且看玄學分析，年柱己亥，己屬土，亥屬水，五行土克水，是「土水戰」。月柱丙寅，丙屬火，寅屬木，這是木生火，好事。日柱壬申，壬為水，申為金，這是金生水，也是好事。時柱丙午，丙與午，都屬火，火氣十足。單從以上這幾點，就可以看出，這個豬年，存在很多不穩定因素，樹欲靜而風不息。



幸而以納音五行而論，年柱為「平地木」，月柱為「爐中火」，日柱為「劍鋒金」，時柱為「天河水」。具體分析，「天河水」是從天上銀河降下的水，不受「己土」所克，水生木，潤澤「平地木」。木生火，「平地木」遇「爐中火」則貴，因為爐需要好木炭，爐火才旺。本來五行火克金，但寶劍必須經過火的鍛煉，並不怕火克，「劍鋒金」剛好遇到「爐中火」，正所謂「真金不怕洪爐火」。「劍鋒金」得正果，又反饋「天河水」。新的一年，機中有危，危中有機，是福是禍，視乎各人如何應對，如果存心玩火，拿利劍亂揮舞，得來惡果，就不要怨天尤人。



今日是立春，又是年三十，過了凌晨11時，以術數計，就是大年初一的子時，由今晚11時到翌晨5時，都是到廟宇或在家中上香祭祀祈福的吉日良辰，喜神和貴神都在東南方，善信上香，宜先向東南方合十祈福，然後再向正南方合十祈福，因為財神在今個年初一在正南方等候各位迎接。



方向宇