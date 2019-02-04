香氣撲鼻　紫蘇煙熏銀鱈魚

中菜也有煙熏菜式，利用白鑊煙熏，將食材注入豐富的味道層次，未入口已傳來陣陣香氣。今日請來屯門一間五星級酒店的中菜行政總廚周漢玲師傅，教大家用紫蘇葉作煙熏，炮製一道紫蘇煙熏銀鱈魚伴桂花淮山。擅長炮製傳統粵菜的周師傅指，中菜向來以不同食材及烹調方法達至食療及養生之道，立春後天氣開始濕重，不妨以煙熏法提升食材的香氣，有助平衡菜式的膩口感。除大家熟悉的茶葉煙熏外，亦可用味道清新的紫蘇葉，可令海產如魚肉的味道多了一重甘甜味，吃起來更加滋味。



材料：

銀鱈魚 2塊

藍莓果醬 1茶匙

沙律醬 2茶匙

紫蘇葉 3錢

薑粒 1両

葱粒 2両

鹽 少許

淮山 4両

蘋果醋 2両

桂花糖 1茶匙

沙糖 2茶匙



做法：

1. 淮山洗淨去皮切成粗條，加蘋果醋及桂花糖浸約4小時備用。

2. 銀鱈魚洗淨瀝乾水後加入薑葱粒及鹽醃至入味，將其半煎炸至金黃色。

3. 紫蘇葉撕成碎塊，放在白鑊中加入沙糖。藍莓果醬混合沙律醬，備用。

4. 在蒸隔上放銀鱈魚，開火後冚蓋煙熏30秒後熄火，再焗1分鐘，伴以浸醃好的桂花淮山及藍莓醬即成。