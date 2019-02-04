香氣撲鼻 紫蘇煙熏銀鱈魚
2019年02月04日 15:00
東網電視更多新聞短片
經過煙熏的銀鱈魚清甜鮮味，伴以酸酸甜甜的桂花淮山，平衡魚肉的油脂。(盧展程攝)
中菜也有煙熏菜式，利用白鑊煙熏，將食材注入豐富的味道層次，未入口已傳來陣陣香氣。今日請來屯門一間五星級酒店的中菜行政總廚周漢玲師傅，教大家用紫蘇葉作煙熏，炮製一道紫蘇煙熏銀鱈魚伴桂花淮山。擅長炮製傳統粵菜的周師傅指，中菜向來以不同食材及烹調方法達至食療及養生之道，立春後天氣開始濕重，不妨以煙熏法提升食材的香氣，有助平衡菜式的膩口感。除大家熟悉的茶葉煙熏外，亦可用味道清新的紫蘇葉，可令海產如魚肉的味道多了一重甘甜味，吃起來更加滋味。
材料：
銀鱈魚 2塊
藍莓果醬 1茶匙
沙律醬 2茶匙
紫蘇葉 3錢
薑粒 1両
葱粒 2両
鹽 少許
淮山 4両
蘋果醋 2両
桂花糖 1茶匙
沙糖 2茶匙
做法：
1. 淮山洗淨去皮切成粗條，加蘋果醋及桂花糖浸約4小時備用。
2. 銀鱈魚洗淨瀝乾水後加入薑葱粒及鹽醃至入味，將其半煎炸至金黃色。
3. 紫蘇葉撕成碎塊，放在白鑊中加入沙糖。藍莓果醬混合沙律醬，備用。
4. 在蒸隔上放銀鱈魚，開火後冚蓋煙熏30秒後熄火，再焗1分鐘，伴以浸醃好的桂花淮山及藍莓醬即成。