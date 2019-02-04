賀歲煲碟推介　5套必睇豬電影

農曆新年期間，不想出街同人逼，留在家中煲碟都是不錯的節目，就等小記嚴選5套同豬有關，應節又好意頭的電影，讓大家可以安在家中煲碟過肥年。



寶貝小豬嘜

講到以豬為主角票房又勁好收的電影，不可不提1995年的《寶貝小豬嘜》，描述一隻夢想成為牧羊犬的小豬，根據Dick King-Smith的小說《牧羊豬》改編，拍攝成本只是3千萬美元，但全球票房卻超過2億5千萬美元，更被提名7項奧斯卡獎，於2006年被美國電影協會選為AFI百年百大勵志電影之一，並在1998年推出續集《寶貝小豬嘜之豬嘜愛漫遊》。



小豬大行動

小熊維尼系列的電影作品，今次以小豬來當主角，雖然小豬是小熊維尼家族最細隻及膽小的成員，但一身粉紅及粉紫的顏色，卻凸顯了他的可愛。故事描述小豬因為自己體形太細小而感失落，獨自一人走進森林當中，維尼和朋友們一同啟程要去找回小豬，期間遇上意想不到的冒險。



有毛冇翼飛天豬

想新年期間輕鬆一下，這套《有毛冇翼飛天豬》應該適合你，描述巴勒斯坦漁夫賈法爾，意外地從水中捕捉了一隻大黑豬，但在伊斯蘭教地區，豬被視為不潔之物，賈法爾只好瞞着妻子將豬藏起來，又為黑豬化妝，搞到似羊多過似豬，但最後都是被伊斯蘭激進分子悉破，指賈法爾侮辱伊斯蘭教，搞出一連串瘋狂又爆笑的冒險。



小豬的教室

對於愛食豬肉的朋友來說，這套《小豬的教室》是不錯的反思，電影以1990年大阪一間小學發生的真人真事改編的電影，描述妻夫木聰飾演的星老師是6年2班的新教師，他帶了一隻小豬來教室，以養大後吃掉為前提，向學生們提議到畢業為止的1年時間，輪流照料這只小豬，孩子們決定協力照料小豬，每天過得很開心，在孩子們即將畢業之際，展開了如何處置小豬的大爭論，到底，孩子及星老師會作出怎樣的決定呢。



三隻小豬與神燈

內地電影公司製作的CG動畫，描述了生活在豬豬幼兒園的小豬三姐弟，小米、噹噹及波波，意外得到一張找尋神燈的藏寶圖，三姐弟決定齊齊尋寶，途中他們遇到了一隻名叫十一郎的小狼，雙方展開了你爭我奪的追逐戰，從而發展出一連串奇妙、刺激、危險和溫情的尋寶歷程的故事。