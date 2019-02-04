每周一湯：花膠蟲草花煲雞湯　滋補過豬年

年，又過年，共慶歡樂綿綿.……明天就是己亥豬年大年初一啦！

未來數天，相信不少人都會在家炮製豐盛佳餚，花膠、蟲草花、元貝等，均是過時過節的常見入饌食材，如何配搭成滋補養顏的家常靚湯呢？



大家可參考南華藥業公司西灣河店負責人推介的花膠蟲草花煲雞湯。花膠是中國著名四大補品（鮑、參、翅、肚）之一（即肚），是補而不燥之珍貴佳品，男女老少皆宜食用。蟲草花具滋肺補腎、抗氧化、提高身體免疫能力等功效。元貝又稱乾貝，能滋陰補肝腎利五臓；亦可加瘦肉和雞同煲，味道更加鮮甜。這湯不但滋補養顏，而且含有豐富骨膠原，一家人Fit住過豬年啦！



【花膠蟲草花煲雞湯】

材料：（4人分量）

花膠 3~4隻

元貝碎 少許

蟲草花 1両

白蓮子 1両

杞子 1両

圓肉 1両

脫水淮山 1両

亦可加瘦肉或雞1斤



做法：

1.先隔晚將花膠用薑葱汆水，備用。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入瘦肉或雞，請先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料（花膠除外）放入鍋中，用文火煲1小時。

4.最後加入花膠煲半小時，放適量食鹽調味，即可享用。



功效：含豐富骨膠原，滋補養顏。