桃花樹下行大運　零的突破

新年流流，最怕一班突然好關心你的親戚，不停追問點解無拖拍！點解？點解要問點解！唔使驚，新的一年想催旺桃花，好容易，到數碼港商場的巨型桃花樹走一轉，豬年一定可以迎來零的突破。商場現設「閃爍天燈桃花園」，召喚一眾蜜運中的戀人、等待愛情的單身貴族，又或幸福美滿的一家大小，前來樹下走一圈，希望大家在盛開的桃花下得到祝福，在新一年廣結人緣。



商場同時設計了紅粉緋緋的綵燈隧道，以燦爛的桃花及粉嫩的花枝造出花海，配以色彩艷麗的天燈和LED燈飾，營造出浪漫氛圍。放天燈是一個祝願人心想事成的傳統習俗，而桃花園的天燈分別為黃色和粉紅色，黃色代表事業，寓意飛黃騰達，上班族或學生哥可在豬年平步青雲；而粉紅色當然代表愛情，祈求有情人成雙成對，在即將來臨的情人節和元宵Sweet到頂點。



想許下你的專屬願望？中庭設有DIY許願祝福天燈，透過應用程式設計出獨一無二的天燈，並寫上豬年願望，閉上雙眼誠心許願，天燈就會在大螢幕隨即飛升而去，體驗電子版放天燈，既安全、又環保。



數碼港商場「閃爍天燈桃花園」

日期：即日至2月10日

時間：10:00am-10:00pm

地點：數碼港商場全天候廣場