本日日本：着潮Tee上身　送Snoopy迎Pig Pen

即將踏入豬年,有想過把「豬豬」穿上身?日本的DOVER STREET MARKET GINZA,便趁着豬年,同14個潮牌聯乘推出豬Tee,合作單位包括:A BATHING APE、AWAKE、BETTER、BRAIN DEAD、NINE ONE SEVEN、CLOT、DENIM TEARS、DREAMLAND SYNDICATE、DOUBLET、EXPERT HORROR、NICK CAVE、NOAH、SNOOPY及

YOUTHS IN BALACLAVA。



其中最過癮的應是跟SNOOPY的聯乘Tee,事關真真正正送狗迎豬,咪住!《花生漫畫》之中,當然有Snoopy代表狗狗啦!但有豬嗎?答案是有的,就是全身污迹,每次行過都揚起灰塵的Pig-Pen啦!而這件聯乘Tee,正面就是Snoopy同Pig-Pen,背面則寫着「Are You a Pig? Yes, I'm PIG PEN.」的字樣,着出街必定吸睛!



至於A BATHING APE的聯乘Tee,那隻公豬乍看不容易辨認,覆蓋在「BAPE」前,感覺又幾型!這系列的限定豬Tee剛剛推出,這段時間到日本旅遊的朋友,大可買番件來送狗迎豬呢!