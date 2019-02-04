本日日本：着潮Tee上身　送Snoopy迎Pig Pen

即將踏入豬年，有想過把「豬豬」穿上身？日本的DOVER STREET MARKET GINZA，便趁着豬年，同14個潮牌聯乘推出豬Tee，合作單位包括:A BATHING APE、AWAKE、BETTER、BRAIN DEAD、NINE ONE SEVEN、CLOT、DENIM TEARS、DREAMLAND SYNDICATE、DOUBLET、EXPERT HORROR、NICK CAVE、NOAH、SNOOPY及

YOUTHS IN BALACLAVA。



其中最過癮的應是跟SNOOPY的聯乘Tee，事關真真正正送狗迎豬，咪住！《花生漫畫》之中，當然有Snoopy代表狗狗啦！但有豬嗎？答案是有的，就是全身污迹，每次行過都揚起灰塵的Pig-Pen啦！而這件聯乘Tee，正面就是Snoopy同Pig-Pen，背面則寫着「Are You a Pig? Yes, I'm PIG PEN.」的字樣，着出街必定吸睛！



至於A BATHING APE的聯乘Tee，那隻公豬乍看不容易辨認，覆蓋在「BAPE」前，感覺又幾型！這系列的限定豬Tee剛剛推出，這段時間到日本旅遊的朋友，大可買番件來送狗迎豬呢！