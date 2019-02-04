開箱男：Q版魔性神作　ES合金「帝皇萬能俠」

若然大家有玩開《機戰》，超級系機械人曝光率最高的作品，都離不開「萬能俠」，而作為鐵甲萬能俠的後繼機──帝皇萬能俠（又名：魔神皇帝），無論戰力和外形都有幾級跳升，自然人氣爆燈，本地玩具廠Action Toys就趕及在新年前推出全新ES合金「帝皇萬能俠」，Q版造型將原作的魔性神還原，加上關節可動性高，擺出甫士真係型到震。



塗裝有層次 造型忠於《機戰》

點解畫呢隻Q版帝皇萬能俠造得夠神似？原來帝皇萬能俠最初在1997年發售的遊戲《機戰F完結篇》登場，是作者永井豪專為遊戲而設計的原創機體，換言之Q版忠於遊戲機設，後來因為大受歡迎，才衍生出OVA動畫版的模樣。今次隻ES合金帝皇萬能俠，唔單止上色細緻分明，塗裝處理亦富有層次感，以光澤黑色作為主調，在燈光下表現出令面的反光效果，而頭部和個別肢體則採用霧面啞光銀，散發着金屬質感，至於雙角和心口用上金色電鍍，並配上紅色的帝皇飛翼，難怪霸氣十足。



金屬含量高 質感墜手

雖然今次隻「帝皇萬能俠」，冇上一隻「六神合體」咁多玩法，不過一樣有得變形和合體，所指的是男主角兜甲兒駕駛的飛機Kaiser Pilder，能夠由飛機形態，收起雙翼和機頭進行摺疊，再嵌入到機械人的頭部，假如駕駛艙用上透明部件就更加完美。原作中帝皇萬能俠以「超合金New Z」打造，而玩具作為ES合金系列，由胸部、髖部、小腿、以至腳掌，均採用金屬物料，既可保持身體平衡，保證任何甫士都企得到，而且拎起都幾墜手。另外，玩具多處用上Ball Joint，強化活動幅度，特別是肩膊和膝蓋採用多段齒輪關節，扭動時既有「格格聲」，就算舉手屈膝都唔會因重量而下垂。



心口拔劍甫士再現

無論打機抑或動畫，帝皇萬能俠本身都大把招式，玩具將招式和武器實體化呈現眼前，包括腰間射出的「巨人飛彈」；而萬能俠的招牌殺着莫過於飛拳，所以利透明噴射火燄特效，打造出「極速旋轉飛拳」，雙拳仿似飛出來一樣；亦附有兩把「帝皇寶劍」，擺出手持雙劍的動作；當然唔少得大一個碼的「終極帝皇寶劍」，做到單手抑或雙手握劍，不過最特別是玩具另附有的劍柄配件，能夠換上帝皇萬能俠心口的「Z」字，重現從心口拔出「終極帝皇寶劍」的經典甫士，滿足到一班萬能俠「粉絲」。此外，玩具當然唔少得雙眼着燈效果，在昏暗環境亮燈更能表現出魔性，而且帝皇飛翼可360度全方位扭動，輕鬆做到展翼飛翔的動作。

