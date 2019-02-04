雲文子教路　豬年開工吉時及開運顏色

新一年首日開工當然要開個靚頭，究竟今個農曆新年那個是開工吉時，開工時又應穿那種顏色服飾催旺運程？今日就邀請奇門遁甲風水大師雲文子，為大家分析不同生肖的開運顏色，大家過完年開工就知點樣着啦！



豬年開工吉時

-首選1：（初八）2月12日，辰時：上午七時至上午九時

奇門卦象臨「生門」，對做生意、投資買賣特別有利，特別旺財。庚辰日沖肖狗，宜穿白色衣服作化解，其他生肖也能增旺運勢。



-首選2：（初四）2月8日，辰時：上午七時至上午九時

奇門卦象受「開門」所生旺，特別旺打工仔，助升官發財，也特別對一些從事銷售行業者有利，丙子日沖肖馬，宜穿紅色衣服作化解。其他生肖也能增旺運勢。



-次選：（初九）2月13日，已時：上午九時至下午十一時

奇門卦象臨「貴神」，特別旺貴人，人緣客緣佳，容易得到上司老闆器重。辛已日沖肖豬。宜穿白色衣服作化解，其他生肖也能增旺運勢。



12生肖開工開運顏色

未必所有生肖都適合穿大紅大紫，以下幾大顏色就分別適合不同生肖穿着，各位生肖人士要注意啦！



紅色─鼠、牛、龍、蛇、雞

肖鼠今年運勢漸趨順逐，而肖牛時來運到，而肖龍今年運勢亦將逐漸加強，這3大生肖穿着紅色開工就更加旺。另肖蛇及肖雞同樣亦非常適合穿着紅色。



綠色─豬、牛、兔、馬、狗

肖豬今年正值太歲之年，而肖兔運勢則平平穩穩，至於肖馬人士運勢旺中帶險。以上生肖還有肖牛及肖狗的人士都可穿着綠色開運。



啡黃色─豬、鼠、蛇、馬、羊

肖羊今年運勢鴻運當頭，而屬豬及屬蛇今年雖分別值太歲及沖犯太歲都以多穿啡黃色有助增強運勢。而屬鼠除紅色外亦可選擇穿啡黃色開運。



黑色─虎、羊、猴、雞、狗

肖雞跟肖羊人士一樣今年運勢暢旺，但肖猴人士今年則害太歲， 還有肖狗人士運勢亦同樣停滯，這個生肖人士穿上黑色亦有利今年運程。



白色─虎、兔、龍、猴

肖虎人士今年破太歲，同害太歲的肖猴可穿上白色加強運勢。而白色同樣是肖兔及肖龍人士的開運顏色。