Audio Technica AT-LP7　一機全包

黑膠唱片重新流行起來，令不少聽開Computer Audio Source的年輕樂迷都想感受一下黑膠暖聲，但一般黑膠唱盤設置麻煩，既要獨立配置唱頭、唱臂，又要接駁相應的唱放，令不少初哥玩家卻步，針對此問題，Audio Technica推出一機全包的黑膠唱盤AT-LP7，不單跟機附設唱頭、唱臂，盤內更內置有唱放，而且對應MM或MC規格的唱頭，就算日後用家升級轉用其他唱頭，亦可透過機背的OUTPUT SELECT掣來切換，靈活性一流。



Audio Technica是知名的日本耳機名牌，但原來開發黑膠唱盤亦有一手，好像AT-LP7售價七千元有找，相當經濟抵玩，但卻已包括唱盤、唱頭、唱臂，更兼備唱放，絕對是黑膠入門首選，為了提升播放黑膠碟時的穩定性，採用20mm厚的聚甲醛（POM）轉盤，特性是堅硬及高耐磨性，保持穩定而流暢的旋轉，配合帶驅式設計，能抑制不均勻的旋轉和振動，令唱頭能準確地讀取碟上的音訊。此外，底座由40mm的高剛性MDF板製成，配合位於機底的4組防震機腳，能杜絕外來震動對唱盤的影響，而且底座表面施加了啞光黑塗裝，流露出時尚典雅感，跟機附設有可拆式的透明防塵罩，為脆弱的唱頭提供最全面的保護，就算家中有寵物或小朋友都能放心聽歌。



雖然AT-LP7唱臂是跟機附設的，但外形及用料亦絕不馬虎，採用了原廠J形通用唱臂，外形繼承了六、七十年代的懷舊風格，臂身用料堅硬但輕巧，配合萬向懸掛系統及精密軸承，能吸收不必要的震動，而且操作時極靈敏流暢，更能裝置上15~20g不同款式的唱頭。鑑於唱頭是影響音色分析的關鍵，AT-LP7附設有原廠動磁式VM520EB，設有橢圓形唱針，支援20~23,000Hz頻率響應，將黑膠碟獨有的人聲圓潤感發揮至極限，用家更能為唱頭配置不同的唱針，從而感受不同的音色，配合輕量化的鋁合金管形針桿及堅固的硬樹脂基座，更能杜絕不必要的震動。此外，唱盤內置有速度感應器，能實時監測轉盤轉速，從而進行微調，確保轉速準確無誤，播歌時不會時快時慢，而底座左下設有圓形操縱掣，能簡單控制開關及調節33-1/3及45轉速。