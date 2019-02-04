拆解坊間偏方　中醫醒你5招潤喉Tips

過年時節，面對煎堆、角仔、瓜子等等熱氣食物的誘惑，實在忍不住要自我放縱一下。然而，當第二朝醒來，發覺喉嚨又紅又腫，痕癢難耐，甚至出現失聲的情況，又會懊悔不已！不過跟從坊間流傳的偏方，分分鐘病多兩錢重，趁着喉痛問題尚未惡化，一於聽聽中醫師王鈺興的解救貼士，滋養喉嚨。



拆解偏方謬誤



1.瘋狂灌水

不少人以為飲得水多，就可以滋潤喉嚨。事實上，短時間飲大量的水，不但會加重腎臟負荷，且對紓緩喉痛的作用不大。反而細細口地密密飲，讓水分慢點經過喉嚨，會更有幫助，不過切記要飲溫水。



2.飲鹽水

用鹽水漱口或飲用，起初或能短暫減輕喉痛痛楚，可是因為鹽分會刺激咽喉，最終只會造成愈飲愈痛的反效果。



3.飲涼茶

針對風熱或實熱喉痛的患者，於病發初期飲一些草本清熱茶的確可起一定功效。然而如果你是屬於風寒及虛熱喉痛類，則不宜亂飲涼茶，否則只會適得其反。



4.食喉糖

市面上的喉糖種類繁多，故更需要慎重選擇，尤其要避免含糖量高的產品，以免甜食生痰。



【5招紓緩喉痛】

1.舌頂上顎

合口時，把舌尖固定在門牙後的上顎位置，唾液分泌會增加，再慢慢咽下，可有潤澤咽喉，解毒的作用。



2.提高濕度

使用放濕機，或在室內放一盆熱水，提高空氣濕度，讓水蒸氣濕潤喉嚨，有助緩解喉痛不適。



3.戴上口罩

利用口罩隔絕塵埃，以及減少吸入冷空氣，可避免刺激喉嚨。



4.流質飲食

除了喝水以外，可以靠進食流質食物，來保持咽喉黏膜濕潤，同時也可補充體內水分。



5.熱敷止痛

可用熱毛巾、暖包或熱水袋敷頸喉部，促進血液循環，紓緩喉痛。