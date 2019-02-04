20隻動漫豬　是否叫得出每隻豬的名稱？

豬年就快到了，為了應節，小記就揀選了20隻活躍於動漫界的豬角色，分別自來日本、本地、內地，甚至荷里活，作為動畫迷的你，又是否叫得出每隻豬的名稱，甚至記得牠們來自那套動畫作品?因應難度分了淺、中、深等三個難度，有信心的話，就來挑戰一下吧。



【低難度】

問題：一

答案一：千尋父母 《千與千尋》

「千與千尋」中千尋的父母食了招待神明而準備的食物而變成肥豬，最後得到千尋幫助才能變回人類。



問題：二

答案二：P仔 《亂馬1/2》

「亂馬1/2」中格鬥專家響良牙，因掉入咒泉鄉的「黑豬溺泉」，遇冷水變成小黑豬「小P」。



問題：三

答案三：小豬piglet 《小熊維尼大電影》

「小熊維尼大電影」於2011年上映，小豬piglet個性害羞，話不多但有點神經質，是小熊維尼的好友。



問題：四

答案四：麥兜 《麥兜故事》

麥兜起初出現在《麥嘜漫畫》，2001年推出首套電影《麥兜故事》，他與媽媽麥太是港人最為熟悉的動漫豬之一。



問題：五

答案五：澎澎 《獅子王》

疣豬彭彭起初出現在《獅子王》，後來因大受歡迎，迪士尼特別製作了電視動畫《彭彭丁滿歷險記》。



問題：六

答案六：寶妮 《飛天少女豬事丁》

女主角國分果林只要大喊咒語「愛心豬嘜變身」就可變身成愛與正義的豬化身寶妮。



問題：七

答案七：烏龍 《龍珠》

烏山明當初以西遊記豬八戒為藍本而設計的角色烏龍，後來《龍珠》風格由冒險變成格鬥，烏龍出場機會亦大減了。



問題：八

答案八：麥嘜 《麥嘜漫畫》

起初《麥嘜漫畫》面世時，主角是這隻正經又聰明的麥嘜，後來觀眾覺得笨笨的麥兜更可愛，麥嘜亦由主角變成配角了。



問題：九

答案九：小豬佩奇

每集長度只有約5分鐘，故事圍繞一隻名叫佩佩的擬人化豬女孩以及她的家庭和朋友。



==========================



中難度：



問題：十

答案十：乙事主 《幽靈公主》

來自「幽靈公主」的豬神乙事主統治九州，年齡已高達500歲，為了族人的未來率領一族大軍前來討伐人類。



問題：十一

答案十一：豚豚 《火影忍者》

「火影忍者」中的三忍之一綱手部下靜音的寵物，它渾身粉紅色，還帶着一條珍珠項鍊。



問題：十二

答案十二：火腿 《反斗奇兵》

《反斗奇兵》系列中的人氣角色火腿，真正身份是小豬造型的塑膠錢箱，亦曾化身為邪惡豬排博士。



問題：十三

答案十三：波魯克 《飛天紅豬俠》

《飛天紅豬俠》的男主角波魯克，因中了魔法而變成豬的樣子，靠駕駛水上飛機靠擊退空賊而維生。



問題：十四

答案十四：小豬嘟嘟 《晴天小豬》

動畫改編自矢玉四郎原作的兒童文學作品，小豬嘟嘟因小安在日記上亂寫而出現，其實是小豬王國的王子。



==========================



高難度：



問題：十五

答案十五：豬豬俠

「豬豬俠」是內地動畫公司製作的原創3D動畫系列，自2005年起，已製作出多個季度的電視動畫及動畫電影。



問題：十六

答案十六：有田春雪 《加速世界》

有田春雪是《加速世界》的男主角，現實中是平平為奇的中學二年生，一進入網絡虛擬世界，就會變成一隻粉紅豬。



問題：十七

答案十七：JIHA村豬群 《天元突破紅蓮之眼》

熱血機械人動畫《天元突破 紅蓮之眼》中，人類完全移居至地底下，主角西蒙成長的JIHA村，就盛產這種啡色的肥大肉豬。



問題：十八

答案十八：小米、噹噹、波波 《三隻小豬與神燈》

內地CG動畫《三隻小豬與神燈》內的小豬三姐弟，小米、噹噹及波波，為找尋神燈而展開連串冒險。



問題：十九

答案十九：三隻小豬

1933年上映的《三隻小豬》由Burt Gillett執導，改編自著名童話，獲得第6屆奧斯卡金像獎最佳動畫短片。



問題：二十

答案二十：豬八戒 《天上掉下個豬八戒》

由中國古典名著《西遊記》中的豬八戒為原型改編而成的動畫，生動形象，很有趣味性，其中穿插了很多歷史典故。