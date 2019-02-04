【決性11點】年三十晚攞正牌過夜

年三十嘅夜晚大家會做啲乜？不外乎食團年飯或行花夜咁啦！不過對呢位男網民嚟講，呢晚卻零舍有回憶，究竟發生乜嘢事呢？據男網民稱當年佢女友家規好嚴，縱然已經廿幾歲人，卻一定唔可以喺外面過夜。佢表示：「嗰陣時就慘情囉，爆房從來要喺Rush Hour，兼且未試過過夜，搞到有陣時做得嚟又唔夠時間食飯。不過年三十晚就唔同，皆因攞正牌以行花市為名玩通宵，結果喺酒店度玩到朝早。就算我哋結婚差唔多十年，至今仍保持呢個年三十『鳴炮』嘅習慣，真係好有回憶㗎。話時話，大家年三十晚會唔會同女友親熱呢？」



網友神回應：



大過太平山：我都想可以「鳴炮」過年三十呀！可惜我已單身三十年。不過最煩嘅唔係孤家寡人過年三十，而係新年期間畀親戚問感情生活，呢點先至最難頂。



不設J座：呢種玩法好有偷情Feel喎，而當中嘅情懷真係過咗去就冇，難得你哋家陣仲Keep到呢個習慣，真係閃到爆。我都有差唔多嘅體驗，只係我同老婆係聖誕節至有喺外面過夜機會。



美蘭有話：你同你老婆真係曳曳，年三十走去爆房曳曳。我老公就冇咁嘅情趣喇！當年我阿媽話唔畀我喺外面過夜，結果我哋要結咗婚後，先至有得一齊瞓天光。



紅毛白狼：其實有傳統講法話年三十晚係唔可以做㗎，據稱如果做嘅話，下年會成年都唔順利。不過呢個係傳統講法嚟囉。