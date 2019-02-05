恭喜發財！終於到了己亥豬年的大年初一！

豬可說是今年的焦點動物，不知大家對牠有何感覺？外國相當流行飼養寵物豬，主人全心全意照顧這隻掌上明「豬」，有時更搜羅獨特衣飾，形象千奇百怪。誰說豬仔只是傻傻呆呆的？牠們打扮起來可以有多爆？睇睇以下精選的示範啦！



又藍又紫畫腳甲

扮靚當然要做得徹徹底底！怎可放過腳甲？寵物豬（IG@kevinbacon.vermont）的主人油得一雙又藍又紫的手甲，決定幫寵物豬畫上類似顏色的腳甲。

IG：https://www.instagram.com/p/BseYy-lH7LW/



繽紛假髮好冶艷

不夠時間Set個靚頭？一於學寵物豬（IG@estherthewonderpig）戴上七彩繽紛的假髮，加上藍色眼鏡，簡單快捷就變成冶艷造型，成功搶Fo。

IG：https://www.instagram.com/p/BsiihOygmV0/



飛上豬頭的黃蜂

「嗡嗡嗡……」，望真啲原來寵物豬（IG@penny_with_the_snout）戴上蜜蜂頭飾及翅膀，喬裝成小蜜蜂，十分可愛。

IG：https://www.instagram.com/p/BopMBbjgJtm/



漫步的粉紅佳人

穿上粉紅小斗篷的寵物豬（IG@pig_gaspar），氣質優雅，漫步在紐約街頭中，恍如趕着赴約的粉紅佳人。

IG：https://www.instagram.com/p/BsyGJoTH4Az/



渾身散發Party氣氛

藍色及粉紅色是派對裝扮的不錯主調。唔信？看看兩位寵物豬（IG@prissy_pig）分別穿上藍色及粉紅色的帽子及靚衫，好有Party Feel呀！

IG：https://www.instagram.com/p/BsnacsilZVC/