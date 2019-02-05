初一甫至，福氣齊來，澳博與大家一起以珍饈賀歲，新春期間於多個線上平台推出一系列以「澳博送禮過肥年 日日送您米芝蓮」為主題的遊戲活動，讓大家日日喜迎「金豬年」，大年初一至初十，每天都可以參加遊戲並且有機獲得$888新葡京米芝蓮美食現金券。另外，更有壓軸大獎$8,888新葡京米芝蓮美食現金券，讓你享盡「天巢法國餐廳」、「8餐廳」以及「大廚」米芝蓮星級餐廳的頂級滋味，一整年都發發發發！



踏入金豬年，正所謂食得是福，祝願各位日日有食神︰

大年初一

賀新歲吃開年飯，到「新葡京」不用煩；

大年初二

搜羅好禮回娘家，「大廚」佳餚頂瓜瓜；

大年初三

赤口不去拜大年，去食「天巢」米芝蓮；

大年初四

喜迎灶神添吃福，嚐盡「七星」更多福；

大年初五

財神送福到您家，「金箔點心」樂全家；

大年初六

送窮納財好運來，「乳豬焗飯」一齊來；

大年初七

人人生日慶長壽，淺酌「名酒」更添壽；

大年初八

同游八仙去百病，「8」出美食最彪炳；

大年初九

一陽初始天公生，「楊枝甘露」富貴生；

大年初十

大地增歲齊歡慶，「澳博」美食送温馨。

年初一至十

日日送您「發發發」



活動詳情：

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「澳博及合作夥伴」微信公眾號遊戲詳情：https://hd.faisco.cn/18452451/C5SHqZ1C3hooOziSd3q8Vg/load.html?style=68

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