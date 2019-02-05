SIHH 2019：Hermès　破格月相

南北半球月相顯示腕錶有不少，但多數是在錶盤上設有南北半球月相小錶圈作顯示。愛在腕錶上玩破格設計的Hermès新作Arceau L'Heure de la lune，就以反傳統的方式顯示南北半球月相盈虧。簡約型格的黑白色設計教人眼前一亮，錶盤布局就更為破格，將南北半球月相顯示上下倒轉，錶盤上設有兩個可轉動的小錶盤，每59天轉動一圈，分別顯示時分及日期顯示，透過這兩個小錶盤的轉動同時顯示出南北半球的月相盈虧。錶盤備有砂金石及隕石錶盤兩款設計，每款限量100枚。



Arceau系列另一新作Arceau 78同樣採用型格的黑色顯示，不銹鋼炭黑色錶盤經微粒噴砂及霧面處理，配以乳黃色夜光顯示。今年品牌呈顯全新錶款Galop d Hermès，腕錶以馬蹬為靈感，錶殼獨特的弧形線條馬鐙設計不僅切合品牌的馬術用具傳統，更附合人體工學，戴上非常貼手。漸變大小的數字刻度更暗藏玄機，4及8字正是由兩個馬鐙形圖案組成，甚具心思。錶冠特別設於6時位置下，令錶殼整體線條更具平衡美感。