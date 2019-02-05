初一金銀滿屋　齊整流心煎堆仔

煎堆碌碌、金銀滿屋，可見煎堆是農曆新年必食的應節食品之一。今日請來沙田一間酒店的中菜行政總廚蕭筱軒師傅，教大家炮製兩款不同口味的流心煎堆仔。蕭師傅指，煎堆其實是非常傳統的廣東油器及點心，造型大小及餡料則各有不同，其圓潤飽滿的造型及炸至金黃色的賣相，不但有團圓的寓意，亦象徵金光閃亮的金銀元寶，代表發財、豐收的意思。蕭師傅指餡料方面除有傳統的蓮蓉、豆沙及芝麻外，近年亦有流心效果的奶黃及杏汁，做法不會太繁複，大家不妨邊學邊做。



材料：

糯米粉 1斤

澄麵粉 6両

沙糖 6両

滾水6両

冰水 6両

豬油 8両

芝麻 200克



奶黃餡材料：

牛油 200克

吉士粉 1両

奶粉 1両

鹹蛋黃 8隻

沙糖 4両

魚膠粉 5錢

清水 少許



杏仁餡材料：

杏仁 1斤

鷹粟粉 1両

沙糖 1磅

魚膠粉 5錢

清水 3磅



做法：

1. 將奶黃餡的鹹蛋黃蒸熟切碎，魚膠粉加水煮溶，混合牛油、吉士粉、奶粉及沙糖拌勻，加鹹蛋黃碎及魚膠水拌勻，雪凍備用。

2. 將杏仁餡中的杏仁加清水攪拌成糊，隔渣煮滾成杏汁，分兩份，其中一份加入魚膠粉及沙糖，另一份加鷹粟粉，攪至滑身，再將兩份混合拌勻，雪凍備用。

3. 澄麵粉加熱水及沙糖攪拌成綿滑狀，另將糯米粉加入冰水，將糯米粉漿加入澄麵粉漿中拌勻，加豬油搓勻成煎堆皮。

4. 將煎堆皮分成小份，每份約為6錢，分別包上奶黃及杏仁餡料，搓成圓球後沾上芝麻，放入攝氏150度滾油中炸約5分鐘即成。