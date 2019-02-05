IB攻略：IB TOK　其實讀啲乜？

相信大家都聽過「I think therefore I am」這句出自著名哲學家笛卡兒的名言，因為就係400年前嘅哲學之父（1596-1650）呢一句，展開了大家對哲學無盡的探討，直至2019年各位IB學生都一樣。今日講講IB獨有嘅科目，叫做Theory of knowledge （TOK），呢個係好多IB學生都覺得好難着手嘅科目，亦都因為TOK Deadline嚟緊，好多學生都搵我哋幫手。



TOK是甚麼？

TOK會問，學問是甚麼呢？我哋用乜嘢方法取得學問。哲學係一個令學生，學懂去問嘅一科。We awaken by asking the right questions ，因為世界所有嘅創造都係有一個問題考試。點解人類要問地球係平嘅，定係圓嘅，除了因為有求知欲，更重要的是訓練學生尋找真理，最後再印證其價值。所以TOK係冇Marking Scheme，因為無絕對嘅答案，所有好多學生都覺得頭痛就係咁解。



TOK唔合格畢唔到業

呢個獨有嘅科目喺香港DSE本地學制，係一定唔會有嘅科目，因為係哲學，通常大家都覺得最搵唔到食嘅，就係哲學。如果你小朋友考到IB 45/45或者香港DSE狀元走去讀哲學，我諗那一位嘅父母或者親朋戚友都會話：「唔係啩，咁嘥！」。不過呢個咁嘥嘅科目，係IB嘅必修科，而且連埋IB嘅Extended Essay 總共佔了IB總分45分中的3分！ 如果唔合格，仲會畢唔到業。



TOK分論文同口頭報告

TOK係一篇1,600字嘅論文同埋跟一個口頭報告，即係根據你嘅論文，Present返出嚟。當然論文重點係睇學生點樣將一個抽象嘅概念表達出來，同埋方法學（Methodolgy），而口頭報告着重係如何套用於現實生活中。



TOK的Deadline

TOK不像IB考試，有個特定嘅限期，例如IB 5月同11月大考，係全部IB學生都要跟嘅日子。但係，TOK嘅Deadline係跟學校內部。學校如果嚴格啲嘅，通常都會叫學生早啲交論文，盡快解決件事。所以你會見到有啲學生喺A國際學校已經交咗論文，另一間B國際學校可能啱啱先開始。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣