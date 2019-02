IB攻略：IB TOK　其實讀啲乜？

相信大家都聽過「I think therefore I am」這句出自著名哲學家笛卡兒的名言,因為就係400年前嘅哲學之父(1596-1650)呢一句,展開了大家對哲學無盡的探討,直至2019年各位IB學生都一樣。今日講講IB獨有嘅科目,叫做Theory of knowledge (TOK),呢個係好多IB學生都覺得好難着手嘅科目,亦都因為TOK Deadline嚟緊,好多學生都搵我哋幫手。



TOK是甚麼?

TOK會問,學問是甚麼呢?我哋用乜嘢方法取得學問。哲學係一個令學生,學懂去問嘅一科。We awaken by asking the right questions ,因為世界所有嘅創造都係有一個問題考試。點解人類要問地球係平嘅,定係圓嘅,除了因為有求知欲,更重要的是訓練學生尋找真理,最後再印證其價值。所以TOK係冇Marking Scheme,因為無絕對嘅答案,所有好多學生都覺得頭痛就係咁解。



TOK唔合格畢唔到業

呢個獨有嘅科目喺香港DSE本地學制,係一定唔會有嘅科目,因為係哲學,通常大家都覺得最搵唔到食嘅,就係哲學。如果你小朋友考到IB 45/45或者香港DSE狀元走去讀哲學,我諗那一位嘅父母或者親朋戚友都會話:「唔係啩,咁嘥!」。不過呢個咁嘥嘅科目,係IB嘅必修科,而且連埋IB嘅Extended Essay 總共佔了IB總分45分中的3分! 如果唔合格,仲會畢唔到業。



TOK分論文同口頭報告

TOK係一篇1,600字嘅論文同埋跟一個口頭報告,即係根據你嘅論文,Present返出嚟。當然論文重點係睇學生點樣將一個抽象嘅概念表達出來,同埋方法學(Methodolgy),而口頭報告着重係如何套用於現實生活中。



TOK的Deadline

TOK不像IB考試,有個特定嘅限期,例如IB 5月同11月大考,係全部IB學生都要跟嘅日子。但係,TOK嘅Deadline係跟學校內部。學校如果嚴格啲嘅,通常都會叫學生早啲交論文,盡快解決件事。所以你會見到有啲學生喺A國際學校已經交咗論文,另一間B國際學校可能啱啱先開始。



