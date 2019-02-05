三界五行：靈活變通　新一年大有作為

新年伊始，方向宇誠心恭祝各位：豬年幸福，肥豬拱門，財源廣進，豬籠入水，身壯力健。



續昨日，再進一步分析2019己亥豬年的立春八字：年柱主星為正官，副星為比肩、食神；月柱主星為偏財，副星為食神、偏財、七殺；日元為壬，壬水通天河，周流不滯，沖天奔地，化則有情，從則相濟，副星為偏印、偏財、七殺；時柱主星為偏財，副星為正財、正官。很清楚，這個豬年，有正官運，有正財運，有名有利；偏財是副業，做生意的有利多元化發展，打工的有利兼職；食神既可以生財，又有物質享受；比肩既是貴人，也是競爭對手；七殺主變動、變革。簡而言之，只要審時度勢，靈活變通，廣結善緣，衷誠合作，一定大有作為。不過，四柱有亡神、孤辰、血刃、劫殺、飛刃、六厄等凶神惡煞，提醒我們，不要孤芳自賞，不要離群獨立，不要得意忘形，須防樂極生悲，盛極而衰，而且要注意健康及人身安全，防範天災和流行病毒。



新的一年，天時已用立春的八字分析，地利也用九宮飛星分析了，接下來，明天開始，會根據十二生肖的流年命盤星象，分析各人如何在己亥豬年，善用天時、地利，發揮人和，趨吉避凶。



方向宇