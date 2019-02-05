3大攝錄神器　潮拍花車巡遊迎新歲

今日係己亥豬年大年初一，大家除了到親友屋企拜年，夜晚仲未諗節目？不如到尖沙咀睇一年一度的《新春國際匯演之夜》，當然要帶埋市面最熱門的3部拍片神器，包括Vast World代理的Insta360 One X、DJI Osmo Pocket，另外還有Gopro Hero7 Black，花車巡遊、表演隊伍、商場輪住拍。



[Insta360 One X 零死角影花車]

每年新春國際匯演的主角故然是花車，應屆的花車足足有9輛咁多，重點有「香港旅遊發展局」的花車，花車上裝飾了10隻身穿傳統服飾的小豬，非常應節；另外亦有「亞洲旅遊交流中心」的花車，環繞金豬剪紙、中國結、鑼鼓樂器、牡丹花、桃樹等，均寓意幸福安康；還有「香港迪士尼樂園」主題花車，除了有傳統中國新春圖案，當然唔少得招牌角色米奇、米妮、Duffy，聯同新朋友Cookie，穿上賀年服飾向大家拜年。由於花車本身頗為龐大，一般手機鏡頭未必夠Wide影晒，於文化中心使用Insta360 One X全景攝錄機的360度的5.7K質素全景效果，就連死角幫你囊括得到，有花車又有背景，再配合300cm長的自拍桿，升上半空就唔怕人潮遮擋，再配合《Insta360 One X》App，玩埋Facebook串流直播都仲得。



[DJI Osmo Pocket 全穩定追錄表演隊伍]

新春國際匯演又點止得9部花車咁簡單，當中亦唔少得伴隨的表演隊伍，據知今年會來港表演的內地及國際隊伍就有13隊，本地表演隊伍亦有12隊，總共25隊咁多，不乏雜技表演、舞蹈表演、嘉年華特色表演。例如匈牙利合球奇技表演隊「Face Team Acrobatic Korfball」，所表演的花式合球，是10項健力士世界紀錄保持者；還有菲律賓高跟熱舞組合「Junior New System」，他們所跳的流行舞蹈，曾躋身《America's Got Talent》準決賽，實力和可觀性不容置疑。畢竟表演隊伍邊走邊跳邊表演，要全程影住少啲定力都唔得，而DJI Osmo Pocket雲台相機唔單止機身小巧，仲有超高的穩定性，全晚拎住拍4K@60fps影片夠定之餘，亦都唔會手軟，你甚至可以大玩慢動作拍攝，記錄高速移動的畫面，又或者使用《DJI Memo》App，利用裏面的故事模式（Story Mode），透過擺鏡、轉鏡等手法，並自動加入過場、背景音樂，剪輯成一條10秒左右的短片。





[Gopro Hero7 Black 影相拍片全能攝商場]

新春國際匯演將於今晚8時開始，歷時大約2小時左右，匯演的前後時間，最好就到附近的商場逛逛，就近有海港城、1881等，今年海港城的正門就擺設了7米高巨型許願「喜豬聚寶盆」，主由多個框架組成，再利用色彩斑斕的繩索，於框架上編織出不同的喜慶圖案，如桃花、金錢等，型格得來又不失傳統，加上肥豬亦象徵財富的意思，相當好意頭。至於1881雖然沒有新年裝飾，不過亦有「華麗盛會」布置，以高貴典雅的喱士圖案打造浪漫庭園。出名影相拍片畫質高的Gopro Hero7 Black運動攝錄機，再配上GoPro 3-Way自拍桿，既可透過機身內的HyperSmooth穩定功能，邊走邊拍4K@60fps影片，玩Vlog都依然清晰，亦支援LIVE直播串流Facebook分享，影相的話亦能使用SuperPhoto模式，自動使用HDR、調校色Tone和降噪等，令畫面上的所有細節重現。



《新春國際匯演之夜》詳情：

日期：2019年2月5日（星期二，大年初一晚）

時間：晚上8時至9時45分

地點：尖沙咀香港文化中心廣場舉行

網址：DiscoverHongKong.com/ChineseNewYear/tc