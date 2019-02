3大攝錄神器　潮拍花車巡遊迎新歲

今日係己亥豬年大年初一,大家除了到親友屋企拜年,夜晚仲未諗節目?不如到尖沙咀睇一年一度的《新春國際匯演之夜》,當然要帶埋市面最熱門的3部拍片神器,包括Vast World代理的Insta360 One X、DJI Osmo Pocket,另外還有Gopro Hero7 Black,花車巡遊、表演隊伍、商場輪住拍。



[Insta360 One X 零死角影花車]

每年新春國際匯演的主角故然是花車,應屆的花車足足有9輛咁多,重點有「香港旅遊發展局」的花車,花車上裝飾了10隻身穿傳統服飾的小豬,非常應節;另外亦有「亞洲旅遊交流中心」的花車,環繞金豬剪紙、中國結、鑼鼓樂器、牡丹花、桃樹等,均寓意幸福安康;還有「香港迪士尼樂園」主題花車,除了有傳統中國新春圖案,當然唔少得招牌角色米奇、米妮、Duffy,聯同新朋友Cookie,穿上賀年服飾向大家拜年。由於花車本身頗為龐大,一般手機鏡頭未必夠Wide影晒,於文化中心使用Insta360 One X全景攝錄機的360度的5.7K質素全景效果,就連死角幫你囊括得到,有花車又有背景,再配合300cm長的自拍桿,升上半空就唔怕人潮遮擋,再配合《Insta360 One X》App,玩埋Facebook串流直播都仲得。



[DJI Osmo Pocket 全穩定追錄表演隊伍]

新春國際匯演又點止得9部花車咁簡單,當中亦唔少得伴隨的表演隊伍,據知今年會來港表演的內地及國際隊伍就有13隊,本地表演隊伍亦有12隊,總共25隊咁多,不乏雜技表演、舞蹈表演、嘉年華特色表演。例如匈牙利合球奇技表演隊「Face Team Acrobatic Korfball」,所表演的花式合球,是10項健力士世界紀錄保持者;還有菲律賓高跟熱舞組合「Junior New System」,他們所跳的流行舞蹈,曾躋身《America's Got Talent》準決賽,實力和可觀性不容置疑。畢竟表演隊伍邊走邊跳邊表演,要全程影住少啲定力都唔得,而DJI Osmo Pocket雲台相機唔單止機身小巧,仲有超高的穩定性,全晚拎住拍4K@60fps影片夠定之餘,亦都唔會手軟,你甚至可以大玩慢動作拍攝,記錄高速移動的畫面,又或者使用《DJI Memo》App,利用裏面的故事模式(Story Mode),透過擺鏡、轉鏡等手法,並自動加入過場、背景音樂,剪輯成一條10秒左右的短片。





[Gopro Hero7 Black 影相拍片全能攝商場]

新春國際匯演將於今晚8時開始,歷時大約2小時左右,匯演的前後時間,最好就到附近的商場逛逛,就近有海港城、1881等,今年海港城的正門就擺設了7米高巨型許願「喜豬聚寶盆」,主由多個框架組成,再利用色彩斑斕的繩索,於框架上編織出不同的喜慶圖案,如桃花、金錢等,型格得來又不失傳統,加上肥豬亦象徵財富的意思,相當好意頭。至於1881雖然沒有新年裝飾,不過亦有「華麗盛會」布置,以高貴典雅的喱士圖案打造浪漫庭園。出名影相拍片畫質高的Gopro Hero7 Black運動攝錄機,再配上GoPro 3-Way自拍桿,既可透過機身內的HyperSmooth穩定功能,邊走邊拍4K@60fps影片,玩Vlog都依然清晰,亦支援LIVE直播串流Facebook分享,影相的話亦能使用SuperPhoto模式,自動使用HDR、調校色Tone和降噪等,令畫面上的所有細節重現。



《新春國際匯演之夜》詳情:

日期:2019年2月5日(星期二,大年初一晚)

時間:晚上8時至9時45分

地點:尖沙咀香港文化中心廣場舉行

網址:DiscoverHongKong.com/ChineseNewYear/tc