豬年遊世界　大利熱點逐個捉（豬、鼠、牛）

很多人鍾意新年去旅行，避年之餘兼可行大運。踏入2019年己亥豬年，一於請玲瓏堂常歡師傅為十二生肖夾番個大利方位，出外充電之餘，順便催旺全年運勢。而且豬年有咁多紅日連假，依家計劃定外遊熱點，玩多幾轉咁就Very Good啦！



屬豬 一帶一路

吉利方位：西

屬豬人士今年有吉星「一白貪狼星」拱照，向大利的西邊出發，當然要挑選具前瞻性的一帶一路地區。迷人的哈薩克、格魯吉亞等中亞及西亞新興國家，絕對是心水之選，加上該星主利財運，可以順便找尋商機。



屬鼠 出走西北

吉利方位：西北

肖鼠者今年於西北位有「九紫右弼星」，五行屬火，可以增加人緣運，正好與亮麗的極光脗合，去芬蘭、挪威或瑞典北歐三國是不錯選擇。加上雪橇狗拉車和滑雪等活動，是洗滌心靈的旅行之選。但又因為太歲位於此，所以旅行時要忍讓一點，免得口舌招尤。



屬牛 大利南方

吉利方位：南

往南走有利於屬牛朋友，那裏有名為天璣星的「三碧祿存星」，五行屬木。位處香港南方的印尼、沙巴等，不乏大自然景色。但出門需小心意外惹上官非，於國家公園或千年古蹟遊覽，就要加倍小心。