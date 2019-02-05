重塑元祖工裝輪廓　Carhartt WIP SS19

以傳統工裝服飾打響名堂的美國經典品牌Carhartt，1889年於底特律以耐磨帆布開創出其傳奇故事，一個世紀後，歐洲支線Carhartt Work In Progress（WIP）正式成立，將工裝融入到一系列潮流服飾中，維持耐用品質同時增添時尚氣息。今個春夏系列，設計就重新審視品牌經典的工裝單品，並注入現代街頭元素去演繹，當中包括：選用12oz有機棉製帆布配上元祖工裝剪裁的Icon Revisited系列、加入英軍迷彩圖案的Military系列、90's復古運動美學設計的New Age Casuals、融合現代戶外機能的Outdoor系列及加入美國元素打造的State系列等等多種不同風格。



此外，今年Carhartt WIP正式成立30周年，品牌就決定於銅鑼灣開設佔地逾1,100平方呎的首間旗艦店，新店裝潢設計由米蘭設計師Andrea Caputo及其工作室以香港城市特色為主題，並結合Carhartt WIP工業元素去打造。秉承全球Carhartt WIP專門店傳統，香港旗艦店就擁有由德國藝術家Pietro Sanguinetti人手製造獨一無二的「Carhartt」Logo成為此店專屬標記。稍後亦會有以此充滿本土傳統特色霓虹光管標誌作設計的Hong Kong Exclusive Pack推出，大家記得密切留意@CarharttWIP_HK及@doubleparkstore官方Instagram公布。