大廚Justin拜師學整柴火年糕

布袋澳是一個位於清水灣的小漁村，除了是食海鮮的勝地之外，每年臨近農曆新年也特別多人入村，皆因這兒仍然保留了用柴火蒸年糕的傳統，家家戶戶蒸糕令四周都瀰漫着柴火香氣，絕對值得千里迢迢來開下眼界。咪睇大廚Justin Chan外表鬼鬼哋，其實他對傳統文化極有興趣，之前他就專誠來向年近90歲的「秤媽」學師，不知這些幾近失傳的飲食傳統會否考起專業廚師？



當天Justin一早就來到布袋澳，但「秤媽」與家人已用石磨磨好糯米漿，正在預備薑汁與黃糖水，忙着製作薑汁年糕準備在11時入爐。「秤媽」說：「因為用柴火蒸糕要蒸足4小時，而榨薑汁、磨米漿、煮黃糖水都很花時間，所以天光之後大家都一直在忙。」



一場來到Justin當然想親身體驗柴火年糕的做法，他首先幫 「秤媽」榨薑汁，一向喜歡食薑的他邊做邊讚嘆：「先將新鮮薑刨皮切粒，然後用攪拌機磨汁，薑蓉雖然高纖但影響口感所以會隔走，剩下的是不加一滴水的純正薑汁，難怪做出來的黃糖年糕都散發着濃郁薑味。」



接着Justin在 「秤媽」指導下，將糯米糊、黃糖水與薑汁拌勻，由於分量很多要用大桶盛載，拿着手提攪拌器的Justin覺得新奇之餘，也表示少點臂力都做不到。煮好年糕漿後，真正的戲肉就是把一底底的年糕放入共有6層的巨型蒸籠，然後燒好柴蒸年糕。



等了4小時，Justin親手製作的柴火年糕終於出爐，由於火力夠猛夠平均，所以蒸出來的年糕不僅色澤均勻，而且帶有淡淡獨有的柴火香氣。Justin對此讚不絕口，更大讚：「懂得用古法製作柴火年糕的人愈來愈少，但這種傳統美食卻很值得保留及傳承下去。」