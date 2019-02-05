可愛豬年金飾　襯新年Look最啱

今年豬年不少品牌都以可愛玩味的手法，將這代表富泰福氣的生肖演繹為不同服飾，連傳統的金飾亦不例外。Just Gold及周大福今個農曆新年推出一系列石愛豬仔造型的金飾。Just Gold重拾昔日的木土情懷，以以60、70年代最具代表性的懷舊豬仔錢罌為設計概念。這個「萌豬錢罌」系列以奪目的「萌豬」造型，加上色彩豐富、滿載祝福的釉彩小花作色彩配搭，造就花開富貴之美意。系列備有吊墜及手繩，工匠以細膩工藝為首飾施以硬金技術，保持純金成色同時亦提高首飾硬度及耐磨性。另品牌亦推出「吉祥寶寶」12生肖吊墜系列，吊墜結合黃金和尊貴典雅的紅瑪瑙，設計出一系列創新且時尚的生肖造型金飾，讓好運和平安常伴左右。



周大福今年則以金豬迎福做主題，其中足金Q版吊墜備有兩款設計，「富貴豬」吊墜抱着元寶，賣萌祝願大家心想事成、花開富貴；「小豬飛俠」吊墜不論外形和細節上都雕琢得極為生動，適合童心未泯的一眾朋友。而品牌的迪士尼系列為迎合豬年而設的「反斗奇兵」角色「火腿」造型金章，配以可愛紅封包作包裝。這款火腿足金金章印有火腿的圓潤樣子，並帶有傳統花紋及錢幣圖案，寓意喜氣洋洋、豬籠入水。