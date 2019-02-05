穿韓服的BB豬　萌爆現身

韓迷注意，一股「韓風」現正吹襲上水及將軍澳！說的是由韓國遠道而來的萌爆卡通人物Ddaengji，各位懶瞓豬，仲唔速速動身同呢位海外朋友影相呃Like？



作為韓國本土豬，Ddaengji以最Cute的韓風新春造型示人，向香港人拜年。上水中心購物商場將以「韓宮新春遊藝會」為主題，化身成韓國旅遊熱點──朝鮮五大宮闕中規模最大的景福宮，包括威嚴十足的光化門正門，以及最美後宮花園的香遠亭，讓大家盡情地打卡。此外，場景裝置更設有三大互動韓風新春遊戲：「行大運 擲柶戲」、香遠亭「桃花飄飄挑戰區」和「心想事成祈願風箏」，一家大細到場拍照的同時，可參加遊戲沾旺氣！



現場當然少不了浪漫醉人的影相位，好似MCPOne就以繡球花路及韓屋村為主題，打造「錦繡花路韓屋村」。一叢叢粉色系的繡球花連成最夢幻的濟州島繡球花路；擁有600年歷史的韓屋建築文化兼熱門韓劇拍攝點韓屋村，現在可以一次過體驗兩大景點！值得一提，大會在活動期內的星期六、日及公眾假期，更會提供新春韓服予遊人們拍照，或參與深受韓國人歡迎的傳統遊戲投壺，讓你感受一下別具特色的韓國新年。