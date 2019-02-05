七彩玻璃展覽　呈現晶瑩藝術

有沒有給豬豬圍城的感覺？有點膩了吧？不打緊，現在看一看作為常用的藝術媒介之一：玻璃。玻璃的可塑性非常高，透過熔解、切割和拋光等過程，塑造出多樣化而令人着迷的藝術品。為了展現玻璃魅力，K11找來香港教育大學文化與創意藝術學系的同學和藝術家以嶄新角度呈現玻璃的可能性，設計出多個呈現玻璃美感的藝術品，用上各式各樣的玻璃物料，並透過玻璃的折射特性，營造出一個疑幻似真的空間「玻璃活」。



以6米長的作品「Skyscraper」為例，以多色玻璃表達出香港高樓大廈的畫面，在維多利亞港形成了迷人的天際線，藝術家希望藉此作品向為大廈抹窗的工人致敬，表揚他們的功勞。至於「Life Wheel」就用上升級再造的廢棄單車輪和玻璃回收物料，在光影投射下，9米長的牆身會出現七彩圖案，觀者可動手轉動七彩活輪，細賞幻影和玻璃碎片交織而成的影像。為了讓大家重拾波子機的童年回憶，藝術家又設計了「玻子嬉水」，玻璃製波子會掉進盛有不同高度的玻璃水樽內，發出不同聲響，譜出獨特樂曲。



「玻璃活」互動藝術展

日期：即日至2月10日

時間：12:00pm–10:00pm

地點：chi K11 藝術空間（K11 B2層）