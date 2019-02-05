【決性11點】農曆新年百無禁忌

Q：本人剛新婚，在上年12月拉埋天窗，和太太很想早點生孩子，而即將來臨的排卵期踏正農曆新年，聽人說農曆正月進行房事不合禮節，真有此事嗎？

辛先生



A：新年伊始，萬象煥然一新，萬物生養眾多，繁衍育養，欣欣向榮，其實就根本沒有所謂的性禁忌。

新年禁慾並沒有習俗依據，早在農業社會，農民遵照四時而作息，具有規律。春耕夏耘，在春天時播種，到秋天便收成了，所說的不只是種植農作物，也包括性生活節奏。秋收冬藏，特別是冬至至正值新春，農民夫婦閒暇相聚日子較多，傳宗接代的成功率也較高。往後社會經濟模式轉型，很多丈夫離鄉別井往外奔波，也只能於舊年將盡的時候回鄉與妻兒歡聚，正所謂小別勝新婚，此時不幹更待何時？故此在民間曾經有種說法相當盛行，農曆十月是孩兒呱呱落地的小陽春，皆因農曆正月是房事活躍的美好日子。曾祖父母輩也欣喜能於小陽春時段生孩子，因為它是冬天來臨前的最後一波回暖天氣，容易養育強壯健康的初生嬰兒。

現代社會，有趁着農曆新年去外遊「避年」的「行動派伴侶」，也有爭取睡眠的「家中派伴侶」，無論身在旅程或蜷在被窩，新年氣氛總易叫人渴望要點體溫，不管是否為了生育，反正簇新的內衣褲都買齊全了，那就預留一些私人空間與另一半享受親密時光吧。閣下與妻子剛剛榮升派利是一族，交際應酬必多。其實拜年以外，亦可不忘性福，說不定立刻便中獎，心願達成。



李偉儀