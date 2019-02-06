共慶歡樂綿綿---大年初二估歌仔

大年初二，先祝大家「豬」事大吉、豬年旺相、不勞而獲，如此熱鬧歡騰的日子，估的歌都要啱時辰，就來一首Twins的首支賀年歌《孖寶668》！《孖寶668》來自2002年1月推出、同時是Twins首張賀年專輯《雙生兒》，當Twins於2001年以《明愛暗戀補習社》出道，那一記亮麗的側手翻為沉寂已久的樂壇帶來一股少女力量，阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）一下子成為少男少女常掛在口邊的名字，而她們於出道後的首個農曆年推出長達7分幾鐘的賀年歌，也為早與老套掛鈎的賀年歌重拾生氣，真人實證是當年走在加連威老道，由街頭到街尾的服裝店都在播《孖寶668》，Sales姐姐沒叫你「埋境拼拼」就口中唸唸有詞在唱，洗腦到極致。



由於《孖寶668》受到男女老幼歡迎，Twins的人氣實在一時無倆，往後她們亦每年推出一首賀年歌，而且也不斷尋求突破，翌年2003年《你最紅》，Twins請來了哥哥張國榮參與拍攝MV，當時哥哥已鮮見於幕前，但當他知道是Twins的MV即一口答應，點解？原來連哥哥都有留意Twins，所以不計酬勞答應演出。到2004年，Twins與Boy'z合體，以兩男兩女演繹《四喜臨門喜迎春》；及至2005年，因應唱片公司多了很多藝人，於是與Boy'z再下一城合唱《八星報喜賀賀喜》 並Featuring吳浩康、李日朗、鄭希怡、梁洛施，八人還一起拍攝MV，由於歌曲其中一段是演繹小鳳姐的經典名曲《喜氣洋洋》，於是請來小鳳姐真身VO一句「恭喜發財、恭喜大家身體健康」，而八人更一起以小鳳姐的Icon波波裙造型示人，可以想像幾個仔仔扮小鳳姐係幾咁爆笑啦！



然後又一年，2006年的賀年歌曲不再是翻唱金曲 ，而是一首全新創作的《夢想黃金屋》，仍然有一眾英皇男藝人合演MV，包括Sun Boy'z即係有陳偉霆份，而為了配合「黃金屋」的主題，特別情商周啟邦伉儷借出他們傳誦多時的黃金屋拍攝，整個畫面都金光閃閃，的確燦爛！轉眼來到2007年，這一年Twins與本地元祖男團草蜢合唱 《紅噹噹飛吻》賀年歌曲，同時也是杯麵廣告歌曲，兩代本地男女團難得合體，實在別有一番意義！2008年適逄鼠年，Twins與主題樂園合作，走入主題樂園跟米奇、米妮老鼠一起拍攝全新賀年歌《送豬型鼠》，而Twins的一期一會賀年歌亦暫告一段落，畢竟阿Sa和阿嬌都長大了，而今年是賴太阿嬌首年派利是，真係太太太開心了！



《孖寶668》

主唱：Twins



《歡樂年年》

作曲：江南

填詞：關聖佑

你聽鑼鼓響一片 聲聲送舊年

你看大家多歡暢 個個樂綿綿

歡呼聲 歌樂聲 響徹靈霄殿

齊聲恭祝你 有個歡樂年

歌歌舞舞共歡慶 杯杯要勝共歡讌

年年歡樂 歡樂年年



《財神到》

作曲：許冠傑

填詞：許冠傑、黎彼得

財神到 財神到 好心得好報

財神話 財神話 搵錢依正路

財神到 財神到 好走快兩步

得到佢睇起你 你有前途

闔府慶新歲喜氣迎迎 齊賀你多福蔭壯健強勁

又祝你今年慶獲榮升 朝晚多多歡笑錦繡前程

賀所有鴛侶花結並頭（花結並頭）

還望各位工友百業成就（百業成就）

大家無爭鬥快樂無憂 聽隻歌輕鬆下拋卻恨愁



《恭喜恭喜》

作曲、填詞：陳歌辛

每條大街小巷 每個人的嘴裏 見面第一句話 就是恭喜恭喜

恭喜恭喜 恭喜你呀 恭喜恭喜 恭喜你

經過多少困難 歷盡多少磨練

多少心兒盼望 盼望春的消息

恭喜恭喜 恭喜你呀 恭喜恭喜 恭喜你

恭喜恭喜 恭喜你



《新春頌獻》

作曲：古曲

填詞：羅寶生

年又過年 共慶歡樂綿綿 齊賀各位 工商生意 紛紛發展

各界齊慶祝 多多生意

行行同賺錢 一曲新春頌獻

年又過年 共慶歡樂團團 情伴兩家 心心相印 像蜜糖甜

愛侶情重意牽 癡心繾綣

白頭到老兩心堅 一曲新春頌獻



《迎春花》

作曲、填詞：關聖佑

好一朵迎春花 人人都愛它 好一朵迎春花 迎來大地放光華

好一朵迎春花 它開每一家 好一朵迎春花 茂盛艷麗春色雅

迎春花開帶來了好年華 迎春花艷倍覺景致如畫

花開富貴人盡暢懷 萬事勝意 無牽掛 好一朵迎春花

誰人不愛它 好一朵迎春花 迎來大地繡彩霞 插起那迎春花

芬芳播千家 插起那迎春花 人人齊共歡樂下 La...La...La...La...



聽歌時間：http://bit.ly/2Wy4yAm



