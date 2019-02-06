開年喇！動物齊齊食好西

今日大年初二，除了去拜年之外，亦忙住開年，與家人食餐好，以意頭菜式「開年」。

能夠享受美食，絕對是人生一大樂事，對毛孩來說，又何嘗不是呢？以下精選一些毛孩食好西的情況，有的因主人的一盤佳餚引到周身郁，有的雖只是品嘗簡單的一件西瓜、一罐啤酒等，但同樣表現得滋味無窮。不知各位家裏的毛主子，今天的開年飯又有甚麼好西呢？



貓樣美食人人爭

主人捧着一盤色香味俱全的佳餚，向幾隻為食貓（IG@phillipandwinston）進行試探，引到牠們不停伸長條頸，場面都幾搞笑，有片睇！

IG：https://www.instagram.com/p/BtEAguQFOVv/



蔬菜沙律夠健康

新年大吃大喝，擔心吃到肚滿腸肥？一於學豬豬（IG@hamlet_the_piggy）養成吃蔬菜沙律的習慣，以輕怡姿態過豬年吧。

IG：https://www.instagram.com/p/BsWK-9ehA7J/



狗仔細細好大食

狗狗（IG@hallieyorkie）體形嬌小，卻擺滿成枱食物。有時上天確實不公平，大食的人卻可Keep身形，這個機會為何不會是我呢？

IG：https://www.instagram.com/p/BsjSBAaggwC/



青椒帽子唔好嘥

阿媽教落「食得唔好嘥」，愛吃愛玩的豬豬（IG@penny_with_the_snout），竟把未吃完的半個青椒，當作帽子。稍後肚餓時，不知會否拿來吃？

IG：www.instagram.com/p/BsCNyoPg0T_/



鮮甜西瓜太吸引

西瓜又甜又多汁，誰也招架不住。吃到豬豬（IG@petunia_theminipig）一點儀態也沒有，滿口瓜肉瓜籽的殘渣，還不停流着汁液。

IG：https://www.instagram.com/p/BslhJounSVc/



Hea在沙發啤一啤

美食當前，怎可缺乏好酒？狗狗（IG@my_furry_babies）似乎也深明此道，好Hea的攤在梳化「啤一啤」，認真識嘆。

IG：https://www.instagram.com/p/BtFU3Wwjr4i/