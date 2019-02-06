BORA AKSU 2019春夏　用花卉譜出詩意

花卉圖案向來是春夏季的熱門素材，BORA AKSU 2019春夏系列透過各式各樣的花卉圖案，來歌頌吉卜賽女詩人Bronislawa Wajs（其吉卜賽名Papusza更廣為人知）自由奔放的精神。



系列以三個獨特主題：Age of Innocence、Still Granite和Tea Party來表現出三個不同階段的Papusza，Age of Innocence透過淺色和粉色色調，充滿層次感的剪裁和輪廓展現了少女時代Papusza柔軟脆弱的特質。奶白色的融合衍生出浪漫氣息，喱士和針織將女性獨有的氣質融入當中。Still Granite將Papusza憂鬱的一面融入其中，將BORA AKSU標誌性的浪漫元素加入更多男裝細節，以柔和的色調結合麻布、牛仔和清爽的棉料打造出利落線條。Tea Party以鮮艷的色彩將Papusza奔放自由的吉卜賽生活淋漓盡現。一系列清爽的暖色調，結合成充滿活力的花卉圖案和熱帶元素，格紋圖案和羅紋褶邊卻增添了女人味，共同演繹出年輕活力的時尚。