SIHH 2019：Baume et Mercier　高精準萬年曆

上屆SIHH錶展Baume & Mercier發表搭載全新高準機芯的Clifton Baumatic系列好評如潮，品牌今年繼續以此系列作主打，及推出複雜萬年曆功能錶款。腕錶以品牌高性能Baumatic BM13-1975AC-1機芯上加入萬年曆功能裝置，除跟其他Baumatic腕錶擁有5天動力儲存外，亦可抵抗大部分日常生活中的磁場效應。腕錶的維修保養期甚至可延長至7年，超過一般腕錶建議的3至5年。



42mm直徑18K紅金錶殼，配陶瓷質感的白色錶盤。藍寶石水晶錶底設計展示機芯精美裝飾，夾板飾以圓形飾紋，而底盤則採用噴砂處理及蝸形飾紋。鏤空鍍金擺陀裝飾了日內瓦飾紋結合蝸形飾紋，在精美的機芯中央，七弦琴以象徵符號Phi的形式呈現，以名士的特色標誌來彰顯品牌追求完美的精神。而去年最受熱捧的Baumatic天文台腕錶，今年推出紅金錶殼款式及藍色漸變錶盤款式，其中藍色漸變錶盤款式配以對比強烈的白色計時刻度圈，以及十字圖案。



女裝錶方面，Classima Lady增添多個尺寸，除原有31mm外，新加入27mm及34mm兩個新尺寸，並搭載自動機芯。 每一個款式均具備經典的時、分顯示功能，並加上設於錶盤3 點鐘位置的日期顯示功能。