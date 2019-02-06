魚肚配菇菌　貴子連綿好意頭

新年菜除了講意頭，食材都要諗過度過，想食得好都不一定要天價，如較親民的魚肚也是不錯的選擇。旺角一間五星級酒店中式廚藝總監江肇祺師傅教大家炮製一道宣威火腿雞樅泡魚肚，原來相當簡單。市面可以選購到厚身大件的炸魚肚，又或保存期較長但較為薄身的沙爆魚肚，今次師傅就選用炸魚肚來入饌，浸泡後利用葱和薑汆水沖洗，以去除多餘油分。



整個菜式主要用奶湯炮製，而奶湯即是將煲湯後的湯料，壓碎後加水再煲煮，令食材的精華盡滲出來而成，大家也可以用魚湯或雞湯來代替。



菜式配料方面加入宣威火腿和中芹，鹹香又鮮美。最重要是利用香氣馥郁的雞樅菌來配軟綿的魚肚，除了令味道更清新外，也代表貴子連綿，意頭十足。



材料：

乾魚肚 2至3両

宣威火腿片 4至6塊

中芹 適量

娃娃菜 5棵

雞樅菌 3両

薑片 數塊

鹽 少許

糖 少許

胡椒粉 少許

奶湯 1碗

葱 適量



做法：

1.魚肚浸泡2小時，切件後，加薑和葱汆水20至25分鐘，取出沖水逼走多餘油分。

2.娃娃菜經修改剪去多餘的菜葉，加奶湯、宣威火腿片和薑片煮腍。

3.加入雞樅菌煮10分鐘，加鹽、糖、胡椒粉調味，魚肚煮滾後轉慢火煮2分鐘，最後放入中芹煮滾便成。