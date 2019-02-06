生活小百科：新春開運豬DIY

為屋企添置喜慶裝飾，令上門拜年的親朋好友眼前一亮，不一定要大費一筆，利用廢棄的禮物花紙或利是封一樣可以做到應節的效果。趁今日年初二，大家都不妨花幾分鐘，跟網上的手作達人偷偷師，學摺幾款得意又有睇頭的豬仔裝飾，用以布置家居，為居室加添新年氣氛！



1.小豬造型利是封（難度︰**）

假如屋企沒有靚靚的手工紙也不要緊，可以禮物花紙代替，只要裁剪成30cm X 30cm的正方形紙便可以了。之後便可按照手作達人示範的摺法，摺出利是封的初形，並放入利是錢。下一步就是摺豬鼻和豬耳，同時亦要為利是封封口。最後大家可以發揮創意，自行設計小豬的表情。俗語有云「發過豬頭」，相信無論大朋友，抑或小朋友收到這麼可愛又好意頭的紅包，定必稱心滿意。



2.迷你方形豬禮盒（難度︰***）

利用4個長款利是封合併成方形盒子，之後再將另一個利是封剪成長方形紙，並摺成迷你的方形盒子，以作豬鼻。繼而剪出一對豬耳朵，連同豬鼻一齊貼在方形盒子上，最後畫上眼睛、鼻孔和豬尾，便大功告成了。四四方方的豬仔禮盒不只賣相盞鬼，而且內裏更可收藏賀年小食，放置家中，正好寓意家肥屋潤；送給親友，亦不失為一份充滿心思的小禮物。



3.立體利是豬擺設（難度︰*****）

自問心靈手巧的你，不妨挑戰一下高難度，將利是封變身成喜慶十足的立體豬。先將利是封的上下封口剪去，大約摺成六角柱體，以代表豬仔的脹鼓鼓的身驅。修剪一下廢棄的利是封紙條，並將之卷成螺絲狀般的豬尾巴，貼在豬仔身上，然後封口。接着，只要加上豬耳、豬鼻、四隻小短腿，以及畫上表情，一隻活靈活現的幸運豬就此誕生了。



睇片︰

小豬造型利是封：https://bit.ly/2DQ0bJf

迷你方形豬禮盒：https://bit.ly/2DRV1fW

立體利是豬擺設：https://bit.ly/2t3bUhJ