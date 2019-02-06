初二必影！ 維港「豬鼻」煙花添喜慶

昨晚大家欣賞完花車巡遊，來到今日大年初二依然有好節目緊接，所指的是年度賀歲煙花匯演，睇煙花當然是現場比較震撼，若然想留住煙花最璀璨的一刻，揸住部相機、手機、360全景相機又無從入手的話，就咁要趁早學番幾招拍攝技巧喇。



相機篇：配黑卡影多組煙花

為追求影一輯靚相，好多影友早在下午已經霸定靚位，要影靚靚煙花相最基本要有相機、三腳架、「黑卡」、快門線。相機方面可選擇單反或無反，再配對廣角鏡或標準變焦鏡頭，務求覆蓋到整個天空，並使用B快門拍攝煙花，而曝光時間亦不宜太長，否則煙花和對岸的背景會嚴重「爆光」。若然想玩進階的煙花拍攝，就需要用到「黑卡」，能夠讓多組煙花出現在同一畫面，而不會「爆光」，其實「黑卡」是一張不反光的卡紙，用作遮擋鏡頭，當一組煙花在上空爆發後，立即用「黑卡」遮擋鏡頭，等耐下一組煙花爆發。



手機篇：配合App玩長曝

家陣十個有九個都會用手機影相兼拍片，不過一般影煙花都會「爆光」爆到七彩，所以拍攝時不妨以煙花測光，並使用HDR功能及曝光鎖定／對焦鎖定功能（AE／AF lock），張相就會冇咁「爆」，如果唔想張相朦查查的話，可使用手機內的連拍功能，提升命中率，亦可配合市面上大熱的手機穩定器一齊用，就唔怕張相鬆郁朦。另外，未必部部手機都有長時間曝光功能，因此可以下載NightCap Camera（iOS）、Slow Shutter Cam（Android）等免費App，支援慢快門或B快門，從而捕捉煙花爆發的過程，提提大家用App有機會會出現延遲的情況，因此要提前按下快門。



360全景相機：靠近煙花拍攝

近期興玩360全景相機，皆因可以睇晒整個拍攝環境，而市面上的全景相機亦不乏選擇，玩法大致上都差唔多，要特別留意360全景的視角太闊，透視感太強，故此應該愈近煙花愈好，否則拍攝出來的煙花會好細，建議將全景相機放在三腳架上，確保拍攝穩定性，並透過手機App去控制。部分機種可以玩到長時間曝光或TimeLapse縮時攝影，甚至可加入內置的濾鏡特效功能，適合製作煙花影片。



3大必影煙花

今年賀歲煙花匯演共分為8幕，每幕煙花各具特色，而3艘躉船將於維港發放23,888枚煙花，歷時約23分鐘。煙花圖案將採用一系列具備新春元素的設計，第1幕《歡樂年年》採用象徵財源廣進的「金元寶」及 好兆頭的「 8」字。另外配合豬年的來臨，第2幕《豬年大吉》特別加入可愛的「豬鼻」煙花，並配以本地動畫《麥兜》音樂，使整個煙花匯演更為生動、活潑！至於壓軸的第8幕《普天同慶》，最後25秒煙花會連珠發放，並用上飛快的節奏，必影。



己亥年農曆新春煙花匯演詳情：

日期：2019年2月6日（年初二）

時間：晚上8時

歷時：約23分鐘

地點：維多利亞港上空