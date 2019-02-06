三界五行：己亥豬年　財源廣進

在道教文化，天蓬元帥地位崇高，是護法神仙，北極四聖之一，統領北斗諸星辰。《西遊記》中的二師兄豬八戒，就是天蓬元帥的化身，超級福將，逢凶化吉，是享樂主義者。



說到豬，有人會聯想到「豬朋狗友」，其實十二生肖中與豬較投緣，並不是狗，而是鼠、牛、虎、兔和羊。豬與虎，六合化木，是最合得來。俗語說「扮豬食老虎」，應該有一定道理。在十二地支，五行豬（亥）屬水，虎（寅）屬木，豬以柔制剛，這兩個生肖，無論是工作拍檔、生意合夥，還是結為夫婦，屬虎的吃一點眼前虧也甘心情願，最終水生木，虎會成為受益人。豬與鼠、牛會北方水，豬與兔、羊，地支三合會木局。



十二生肖排行順序，是鼠（子）牛（丑）虎（寅）兔（卯）……排第十二才是豬。《三界五行》豬年論十二生肖運程，會由屬鼠開始講起。首先要恭喜肖鼠的人，因為流年盡得天時、地利、人和優勢，必有一番大作為。鼠得天時，是因為太歲是年星，豬年鼠與太歲合得來，流年就是得天時之利。地利是因為流年北方有「大利」星和「小利」星，北是鼠的先天位置，是天蓬元帥管轄範圍，即是「地膽」。人和是有天乙貴人和桃花貴人兩顆超級貴人星。（明續）



方向宇