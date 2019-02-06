豬年遊世界　大利熱點逐個捉（虎、兔、龍）

很多人鍾意新年去旅行，避年之餘兼可行大運。踏入2019年己亥豬年，一於請玲瓏堂常歡師傅為十二生肖夾番個大利方位，出外充電之餘，順便催旺全年運勢。而且豬年有咁多紅日連假，依家計劃定外遊熱點，玩多幾轉咁就Very Good啦！



屬虎 俄羅斯出發

吉利方位：北

位於北方的「四綠文曲星」今年與屬虎年人士有緣。五行屬木，旺時主文昌和科名，凶時則有桃花酒色之禍。不妨選擇到俄羅斯一遊，皆因莫斯科的紅牆和洋葱頭教堂，有別處找不到的文化歷史。謹記晚上不要流連酒吧或的士高等娛樂場所。



屬兔 北京文化遊

吉利方位：北

肖兔人士同樣有「四綠文曲星」入主，俄國以外，中國北京可能更適合愛文靜的你。看看民間的胡同、走走帝王的故宮，都是極佳選擇。但同樣要避開酒色之地，要如白兔一樣潔身自愛。



屬龍 澳紐靚景觀

吉利方位：南

正所謂「龍遊四海」，今年南方大利肖龍者，遠遊可選擇澳洲和新西蘭，兩者均有壯麗的自然景觀，又有海鮮美食和葡萄佳釀。只是今年易惹意外官非，所以自駕遊的話要多加注意呢！

